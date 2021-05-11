白宫设置“制造长”与台商的美国机会

台湾《工商时报》社论

美国总统拜登才刚刚提出金额2.25兆美元（2.98兆新元）的基础建设计划（正式名称为“美国就业计划（American Jobs Plan）”），将二次世界大战以来最大的政府投资方案送进国会，参议院两党领袖随即联手提出锁定制造业的“无实体边境法案（Endless Frontier Bill）”，敏感的企业领袖清楚感受到，打造强劲、且具世界竞争力的美国制造业，已经成为全美政治领袖的共识，积极参与美国制造业振兴的商机，将是台湾厂商另一个30年仅见的历史机运。

5月12日，将由美国参议院商业委员会主席坎特维尔（Maria Cantwell）与共和党领袖威克（Roger Wicke）联名提出的无实体边境法案，将会提交讨论，这个预算金额1100亿美元的法案，与基础建设法案相互呼应，有950亿美元将投资在人工智慧、半导体、量子电脑、先进通讯网路、生化科技以及未来能源的研发、制造与商业化。另外100亿美元用来设立十个区域科技中心，落实制造业所需的供应链体系，并且在美国商务部新设供应链危机处理机制（Supply chain resiliency and crisis response program）。

为了落实先进制造业计划，参议院将授权在白宫总统府办公室设立制造长（Chief Manufacturing Officer），整合涉及的交通部、商务部、能源部等，这是美国政府首度将制造业振兴提升到白宫层级，也是对拜登巨额基础建设计画的加码。参议院商业委员会提出草案后，已经获得参议院多数党（民主党）领袖舒默（Chuck Schumer）、共和党参议院委员会主席陶德杨（Todd Young）等政党领袖的背书。

自拜登当选总统后，本报（工商时报）即多次探讨美中霸权竞争战略的升级。前任总统特朗普在2018年开启的贸易战，经过三年的实证之后，即将退居二线，特朗普以被动的惩罚性措施为主要手段，从贸易战开始，逐渐升级为科技战、金融战，虽然仍将在拜登政权继续执行，但是更进一步的产业结构提升已经成为美国政治与企业领袖的共识，锁定先进的未来科技产业，加速打造智慧型制造产业链，成为美中竞逐的主流战略。

美国贸易代表戴琪也几乎在同时，选择《金融时报》的一场公开论坛中表示，她预期“近期内”将与中方贸易主谈代表、国务院副总理刘鹤重启贸易谈判，评估中国履行“第一阶段”美中贸易协议的执行成果。去年特朗普签署的第一阶段贸易协议，中方承诺将在2021年购买2074亿美元的美国商品，不过至三月底实际购买367亿美元，距离中方承诺三月底购买490亿美元的目标，达成率仅61％。

如果从分项来评估，到3月底的实际购买金额在农产品方面达成率72％、制造品达成率66％、而能源类达成率仅34％，虽然中方公布的进口金额都略高于此，但是整体达成率远不如进度则是事实。相对的，中国海关总署甫公布的进出口统计，累计前四个月对美出口大增50.3％（相较于2019年同期），进口增53.3％，而中国对美国的贸易顺差则增加到人民币6538亿元（1352亿新元），暴增47％，显然特朗普的惩罚性关税对于平衡中美贸易成效有限。

拜登选择提升美国制造业竞争力的战略，当然是一条漫长且充满不确定的道路，台湾厂商过去除了台塑集团在美国有成功的营运经验，大多只是设立研究或是发货中心。但是拜登政府的制造业振兴战略，台湾厂商与美国客户的关系必须进行结构性的转变，从单纯的供应商转变成更紧密的联盟关系，甚至单独完成美国本土设厂、使用更高层级的智慧工厂、聘雇并且妥善管理当地员工，这当然是难度极高的挑战。

目前台积电已经启动美国设厂、大成钢在德州生产每月1.3万吨的工业铝也在快速扩张中、和硕则参加了特斯拉德州厂的规划等，另外原先在威斯康辛规划面板厂的鸿海，则在建立MIH电动车联盟后，规划将威斯康辛厂转型为电动车相关制造基地，其他可能参与到拜登基础建设制造业振兴方案的台厂，如打入特斯拉供应链的和大、为升，生产大量电动车充电站的台达电，以及网通族群的中磊、智易等，台厂距离在美国落地生根建造制造基地的路途才刚刚起步，竞争的路途还非常漫长。

过去30年，台湾制造业以中国大陆为基地高速成长，运用大陆低廉有效率的劳工，加上土地与税务优惠，跃升为全球产业不可忽视的关键力量，“台商”是以大陆为生产基地的代名词。面对美国巨大的制造业振兴战略，台湾企业又获得另一次借着大国巨额财政补贴，跃升先进产业智慧制造的历史机运，我们不需要看衰或者紧贴哪一边，而是从台湾产业自身最大的利益出发，努力打造永续发展的台湾产业。

这当然不是容易的工作，台湾厂商也必然得面对优胜劣败的挑战，但是这个机运已经来到眼前，任何企业领袖都必须掌握，而国发会、经济部、贸协等政府机构也必须赶紧设定新的任务目标，协助“台商”再次转型升级，成为世界舞台的台商。