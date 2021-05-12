明知必败为何求战 表态挺台所为何来

来源：联合新闻网

作者：张竞

又到世界卫生大会即将召开时节，日前七大工业国外长于伦敦集会，在会后发表共同声明时，特别表态支持台湾有意义地参与世界卫生组织与世界卫生大会，其实若要点破，就是在显现华盛顿对北京再度发起外交攻势，其他各国不过是被动呼应，因为此种表态原则上虽将引发北京不快，但倒还不至于惹火上身，搞到中国大陆发动外交报复，所以整个过程基本上是隔空放话，最后恐将止于口惠。

但就整个问题症结来看，这些西方国家从世界卫生组织秘书处负责召开世界卫生大会之作业流程，再加上能否邀请台北派员参与会议之决策程序与架构来看，明明知道这个倡议到最后绝对会是必败之战，但为何仍然极不识相端出此项议题，并且达成共同协议呢？

而且这七大工业国要是真心诚意，确实愿意推动此事，为何从未旗帜鲜明地向世界卫生组织提案，或是运用正式管道透过外交文书，向世界卫生组织秘书处表达该国立场，反而只是隔空喊话，说实在话就是口头上讲讲，让台北再作个没有结果之春梦，最后还是回到原点一场空，但这些国家却自我欺骗觉得本身站上道德制高点，但却让人看出其虚伪作态恶心至极丑陋嘴脸。

其实台北要参与世界卫生大会或是加入世界卫生组织，其出发点绝对不是像表面上所说，完全是从人道与科学着眼；整个争取参与过程就是在彰显台湾政治地位主体性，换言之就是拐弯抹角地在表达台湾不是中国，所以整个运作基调根本就是在强制施压，希望世界卫生组织或是北京对此不得不让步，所以假若未能因此引发冲突，就顺利达到目的，对主事者来说，就丧失原本设计目的。

讲得再清楚一点，要想加入世界卫生组织，确实存在结构性障碍；但若是要参与世界卫生大会，只有两个途径─增加压力或是化解阻力。而绿营执政就是存心要透过增加压力，来硬逼北京低头，但如此作法明知是必败之战，其实就证明独派内心根本就是不是打算“有意义地”参与此项国际集会活动。

倡议台湾参与世界卫生大会，整个过程就是打算找个冠冕堂皇理由，作为政治斗争藉口，摆出被北京打压姿态，到处去上演悲情政治指控戏码，到底去参与世界卫生大会能做什么，加入后要做什么，对于倡议者来说根本就不重要，但是藉由过程去进行政治表态，运用冲突斗争来筹措政治资本，这才是这场假戏后面真正剧本情节要求。

马政府时期透过化解阻力策略，顺利参与世界卫生大会，这让原先导演这场丑剧之独派人士极度恼怒，此因马政府顺利与会整个过程，实际上就是戳穿其根本就不重视真正能够参与这场国际集会活动之内心思考，而是将重点放在透过争取参与过程，来彰显其政治诉求，而马政府居然能够顺利与会，独派找人至会场闹场，大骂丧权辱国，但等到蔡政府上台后，2016年以同样模式与会，独派却完全不吭一声，其实就完全不令人感到意外。

其实在国际社会若是要有地位，完全是讲求实力，要在医药卫生领域让别人重视，必须拿出真正实力，而不是天天在自我欺骗高喊Taiwan can help就能让他国尊重与接纳。台北是否反省过当初跟着川普后面摇旗呐喊，对世界卫生组织秘书长所曾经表达过非常不得体发言，如今都不能理解当初没有广结善缘，今日所望根本就是缘木求鱼。

假若台北真正是在医药卫生上具有举足轻重独步全球地位，世界卫生大会自然就会来邀请与会，靠着这些西方国家隔靴搔痒来自我满足，或者再去导演个相拥对泣悲情控诉戏码，其实都是证明本身毫无自立自强，透过专业实力建立让人不可忽视之基本志气。难道马政府当初证明循着化解阻力才有可能与会，而当前政府智商低到只会靠着施压这招，让本身拼命钻牛角尖，永远找不到出路吗？还是根本就是无意参与盛会，只是想找个斗争北京理由呢？

作者是台湾中华战略学会研究员