输油管遭黑客攻击　美国再暴露网络安全隐患

来源：香港01

01观点

美国境内最大的输油管“殖民油管”日前竟遭到黑客攻击。从美国南部炼油重镇的德州侯斯顿开始，北上横跨12州到新泽西州林登市的输油管，全长8,850公里日携250万桶燃油，肩负起东岸45%以上供应，上周末遭到勒索病毒攻击而瘫痪，令美国油价飙升6%到每加仑2.967美元的2014年以来新高。而进入夏季运输高峰期当地亦仅余六至七天的预备储油应足短缺危机，一旦未及抢修势将影响飞机燃油的供应，甚至可能令美东各大机场停摆。尽管被指为元凶的俄罗斯网络犯罪集团“暗面”极力否认犯案不涉政治，但惹足以再次引起举世对美国网络安全隐患的忧虑。

此道被视为美国东岸能源大动脉的输油管瘫痪后，德州油田紧急减产每日50万桶原油，白宫更为此颁布紧急状态并同时放宽美东18州的运油货车司机的工时上张，务求维持东岸各地的燃油供应。拜登称根据美国情报单位显示，目前未有证据证明俄罗斯政府有牵涉其中，不过联邦调查局则把矛头直至俄罗斯的网络犯罪雇佣兵团“暗面”。而“暗面”亦发表声明，指其并不参与地缘政治或有连结任何政府单位，目的只为求财。其亦称事前未有意识攻击目标为“殖民油管”，并称日后将与生意拍档事先检视每个目标以避免导致社会后果，似乎害怕干了这票大案后声名鹊起，从此会得罪了美国政府而遭到针对。

网络暗战白热化

不论本来其攻击目的为何，背后有否克里姆林宫的身影，如此重要的大动脉对外国的网络黑客攻击如此不堪一击，亦暴露了美国的潜在国家安全问题。而最近几年美国亦不断出现如此的隐忧，如去年新冠疫情爆发初期，美国因众多防疫物资的供应链转移海外而导致个人防护装备严重不足，甚至出现联邦及各州政府高价争夺物资的情形。年初冬季德州一场暴雪亦连全州电网故障而停电，造成至少111人冻死，超过近2,000亿美元经济损失。而数月前大型货轮于苏彝士运河搁浅，更引起全球供应链紧张。上述种种意外已反映美国网络及基建滞后所引起的危机，何况潜在敌对政府可能发动的网络攻击。

近年国际间的网络攻击日益白热化，去年美国法院便起诉四名解放军黑客于2017年入侵信用报告机构艾可飞，窃取近1.5亿美国公民的个人资料，被喻为美国史上最大的数据窃取案。同年一个网络黑客组织亦被指受俄国情报单位主使，入侵美国政府各级部门窃取大量机密资料。本年初亦有报道指俄国情报总局属下的黑客组织“沙虫”正以美国的石油、天然气等能源及工业企业为入侵目标，亦曾数次得手。而《纽约时报》也曾披露美国网战司令部亦已在俄国的电网设置可潜在干扰其能源供应的恶意软体，可见二十一世纪的国与国战争已仅是现实世界中飞机坦克的热战，亦为网络之间的网络暗战。

在科技日新月异下网络对人类生活举足轻重，而国际政局又日益复杂纷乱下，拜登连接抛出万亿美元的方案，着力提高科技产能、升级老化基建、确保供应链稳定等，实在正是回应其时代对国家安全的需要，当中亦包括要弥补长年忽视的网络安全隐患。在此时代背景下政府的角色也势必更趋吃重，昔日一套单凭私人市场主导经济的思维已经过时。网络犯罪雇佣兵团“暗面”发动黑客攻击，瘫痪输油管而忽然声名大噪之时，亦不得不再次反映已经不可能从人类日常生活抽离的网络世界，骤眼看虽然看似令生活更为便利，同时间亦是一个从国家级单位至黑客兵团，各式潜行者摆布的黑暗空间。