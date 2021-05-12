新形势、新选制、新要求下的港首选举

来源：思考香港

作者：韩成科

香港特区政府早前公布的完善选举制度相关修例草案订明，今年9月19日将举行选举委员会界别分组选举；12月19日举行立法会选举；明年3月27日举行行政长官选举。即是说自9月起，香港每3个月将迎来一场全港性的选举。

完善后的选举制度，这3场选举将是互相联系，互为影响，选委会选举更是3场选举的连接点，负有投票、提名、参选、把关等权力。这样的安排，好处是有利选委会、立法机构和行政机构的整合和合作，排除激进揽炒势力，从而有利施政，但不足之处是令到选举的竞争性有所减低，传统泛民政党如民主党、公民党等几可肯定不会参加立法会选举，对于选委会选举也是兴味索然，甚至连以往视为重中之重的选民登记工作基本也没有动员。

与选委会和立法会选举相比，明年3月的行政长官选举无疑更加令人关注，如果不是由于中央出手完善选举制度，令各界的关注点都集中在新选制之上，恐怕特首选战将会更早开打，现在已打得如火如荼。近日不少潜在的特首选举参选人都动作频频，似为选举热身。现任特首林郑月娥坐拥现任优势，而且逐步捱过“黑暴”的“极暗时刻”，近日不少人已开始为其造势；前特首梁振英近日也接连在面书上分享政纲，是否崔护重来、“高配”选特首亦令人关注。至于财政司长陈茂波、新民党主席叶刘淑仪，以至前金管局总裁陈德霖亦是坊间关注的对象。

完善后的选举制度，将为新一任特首及问责团队施政提供了一个回归以来从没有过的稳定局面，不论泛民参选与否，再不能在立法会上掀起风波，拉布、瘫痪、揽炒已经成为过去式。对于有志服务香港的人士，希望为香港作出贡献的人士，当前的政治环境将可让他们大展拳脚，破解各种深层次问题，实践治港理念。可以预期，明年的特首选举虽然很大可能不会再有泛民人士参与，但竞争依然激烈。

明年的特首选举将是一场新形势、新选制、新要求下的选战，将呈现出几个特点：一是特首选举将会是一场有充分竞争的选举。特首候选人需要通过多重门槛，能够入闸者相信都是中央可以完全信任、认可、接受的候选人。这样，选举将会更具竞争性，候选人通过比政纲、比能力、比理念争取选委支持，选举将更为激烈。

二是民意是特首选举的一个参考因素，却不会是决定因素。中央构建的新选举制度，一个特点就是呈现精英管治，让1500名选委会的精英负责选出特首，这样的间选安排正透视一种精英政治的色彩。近年香港选举愈来愈走向民粹，哗众取宠、剑走偏锋的选举语言和宣传取代了政策政纲的辩论，特首候选人固然要争取民意，但却不能被民意牵着走，民望是特首候选人一个参考因素，但也不过是之一而已。

三是特首选举将是一场君子之争。“君子无所争，必也射乎，揖让而升，下而饮，其争也君子。”过去几届由于特首选举太过激烈，刀刀见血，尽管中央一再强调选举是君子之争，但最终却事与愿违，造成建制派内部的分化以至分裂。明年的特首选举不能再蹈覆辙，必须进行一场新选举制度下的君子之争，这将是中央对所有候选人的要求。

四是特首选举将是一场治港政策、理念之争。不同候选人都需要就着破解香港深层次问题、香港的长远发展、人心回归等提出全面的治港蓝图。特首选举再不是以往般将精力放在选举工程、搞形象、搞宣传，以至各种回应式的政纲、soundbite之上，而是不同治港理念的辩论和对碰，从而为香港寻找一条出路。

新形势、新选制、新要求下的特首选举，对于候选人及其团队都提出了更高的要求，候选人需要凭政策、凭个人能力、凭理念去争取中央、选委及市民支持。这将是香港新的选举模式，有意参选者应该早作准备。

作者是香港文化协进智库副总裁