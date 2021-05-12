收不到的信 打不完的脸

来源：中时电子报

作者：雁默

由于G7相挺，美国务院也频频发声，台湾内部颇有乐观看待今年参与WHA一事，然而，那一封收不到的信，果然还是没收到。

非联合国会员，就是无法参与联合国组织，G7动不了规则，G7+50也动不了，因为联合国会员有193个，这是常识。民进党排斥以“中华台北”，更不接受“中国台湾”为名与会，本来机率就是零，唯一乐观的理由是西方大国相挺，但这是误判。

有论者认为，这是一场中美角力，拜登政府以此役作为老大哥仍具领导力的象征，输赢关乎全球局势，这是言过其实。

拜登是老江湖，更是外交领域的资深政客，怎会不知押宝于此，美国输面远大于赢面？这次WHA挺台，明显就是宣传性质，目的不是“挺台”而是凸显“中国打压”。

从拜登就职后的各种迹象来看，他的台湾牌是“骚扰中国”，且不求速胜，但求以嘴炮养嘴炮，日积月累地在国际社会里形塑中国的恶霸形象。而民进党的嘴，就是华盛顿的嘴，看外交部怎么回应这次事件，即知美国的策略与态度。

拜登口中“基于规则的国际秩序”，是意欲结合盟友重建一个有利于西方的规则秩序，俄罗斯外长在联合国呛得很精准：（西方）在公开的，意识形态化的基础之上建立一个新的特殊利益俱乐部。

台湾不是这俱乐部里的成员，却是成员们可资利用的工具，藉以不断对北京进行廉价却又道貌岸然的骚扰。

乐于被利用的“台派”，自然永远拿不到WHA邀请函。误判西方仍家大业大，有挺有效，只会被现实持续打脸，打不完的脸。