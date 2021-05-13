蔡展鹏行为失当 当局要秉公办理

来源：明报

明报社评

香港警务处国安处长蔡展鹏涉嫌光顾无牌按摩店，警务处长邓炳强表示，蔡展鹏正休假受查，由警方有组织及三合会调查科跟进。警方扫黄巡查，不时都会针对无牌按摩店一类场所，尽管光顾这类场所不涉刑事罪行，然而堂堂一名处长，私下出入无牌按摩店，观瞻非常差，有损警方声誉，当局必须秉公办理，彻查事件，即使最后证实当事人并无违法行为，亦须接受纪律聆讯及处分。位居要津者，必须自重身份，违法滥权之事固然不能做，平日言行亦要守正自持，若对什么应该做、什么不应该做，也缺乏应有判断力，恐怕亦难肩负重任。古今中外，不顾礼度身败名裂的故事屡见不鲜，这次事件对于所有身处高位的人，都是一个警惕。

国安处长休假受查

警方应该开诚布公

警务处国家安全处去年成立，首任处长一职，由警务处高级助理处长蔡展鹏担任。蔡服务警队近25年，近年一再晋升，平步青云，更被视为未来警队“一哥”热门人选，然而最近却有消息传出，蔡早前涉嫌光顾无牌按摩店，遇上同袍查牌，现正休假接受调查。警务处长邓炳强昨天交代事件，确认警方正调查一名高级警务人员行为不当的指控，当事人为蔡展鹏，警方会确保调查公平公正及深入。国家安全事关重大，团队分工合作，少了任何一个人，制度仍会运行，国安处长休假受查，相信不会对国安工作有太大影响，可是堂堂处长闹出这样的丑闻，不仅有碍观瞻，亦教同袍面目无光。

一般而言，警务人员若涉不当行为，警方会先作内部调查，了解事件是否涉及刑事，如涉刑事必须停职候查，若不涉刑事，则会展开纪律调查，具体处分，轻则警告，重则申斥，情节严重者，有可能降职革职。由于蔡展鹏属警司级以上高级警务人员，纪律聆讯处分，按机制须交由公务员事务局审视。蔡展鹏事件，情节有多严重，外界暂时并不清楚，究竟事件是巡查偶然发现还是有人举报、有否涉及刑事成分，邓炳强表示事件仍在调查中，细节不便透露；有指事件发生距今一个月，警方迟迟没交代，邓炳强仅说“是否第一时间公布有很多考虑”。

根据香港现行法律，嫖客或妓女主动问价报价，可被控以教唆他人从事不道德行为，但嫖娼行为本身并不违法，警方扫黄打击无牌按摩店，被捕者一般是卖淫场所管理者，以及违反逗留条件或过期居留女子，光顾无牌按摩店并不构成刑事罪行，可是以往香港亦曾发生过警员包娼庇赌的案件，前高级警司冼锦华收受利益包括免费召妓，向风月场所通风报信，最终罪成判囚，案件轰动一时。当然，冼锦华案是很极端的例子，目下以偏概全、胡乱测度，对个别人物和警队并不公道。蔡展鹏事件，涉及纪律操守问题的机率，表面看来似乎大于涉及严重违法事件，不过警方亦不宜太早下定断，草草放过任何调查方向或可能。警方将事件交由有组织及三合会调查科跟进，以示重视，是合理的安排。

操守自持守廉明耻

身败名裂前车可监

反修例风暴改变了香港，部分人视警队如寇雠，亦有人力撑警队执法打击“黑暴”。蔡展鹏身为国安处长，闹出这次风波，不同阵营支持者带着强烈政治情绪看待事件，并不叫人意外，然而一事还一事，一竹篙打一船人，跟不分青红皂白盲撑，皆非正确态度。国安处长位高权重，这次事件，当局必须秉公办理，不徇私不护短，不管当事人身份地位有多高，若然犯错就要承担相应责任及后果。无论最终调查结果为何，当局都有责任向公众清楚说明。警方没有更早交代事件，直至网上传言沸沸扬扬，才确认蔡展鹏休假受查，徒惹闲言揣测，做法亦不理想。

为民公仆，职位愈高，权力愈大，责任亦愈重，知法犯法固然不容，操守自持守廉明耻，同样重要。色字头上一把刀，一时行差踏错，可致身败名裂，美国前总统克林顿的性丑闻，可谓最着名的例子。10多年前，时任广播处长朱培庆卷入桃色风波，事隔两个月，朱申请提早离职退休，承认事件对港台形象造成一定伤害，打击了员工士气。蔡展鹏事件，往后发展有待观察，然而身居要位的人，理应有足够判断力，知道什么事不能做、不应做。数年前，有机场CID于当值时间，在油麻地一间宾馆召妓，碰巧遇上同袍查牌，当事人经内部纪律调查，虽然毋须革职，惟被调配到军装部门工作，实际就是降职处分。当局公平公正处理蔡展鹏事件，不仅是给社会一个交代，同时也是给警队内部一个交代。