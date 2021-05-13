七年来最严重冲突 以巴领导人各有盘算

来源：明报

这次是2014年加沙战争以来，以色列和哈马斯之间最严重的武装冲突。分析指出，哈马斯想藉此争取民心，重振其领导巴人抵抗以色列的光环；迟迟未能筹组政府的以色列总理内塔尼亚胡，则可藉这次冲突获得政治喘息空间和保守派支持，有望继续掌权。

哈马斯巩固“顽强抵抗者”形象

《耶路撒冷邮报》的分析指出，无论新一轮冲突如何收科，控制加沙的哈马斯已在巴人心目中加分，首先它成功“骑劫”了巴人在东耶路撒冷阿克萨清真寺反对被逼迁的示威，当时哈马斯军事指挥官戴夫（Mohammed Deif）警告以色列要为此“付出沉重代价”，随即耶城许多巴人高呼口号赞扬戴夫及哈马斯。第二，哈马斯周一决定向耶路撒冷发射大量火箭炮，展示出它是可靠的“抵抗组织”，并准备为采取一切行动以支持耶城的巴人，以及阻止以色列的“犹太化”计划。第三，哈马斯迄今在许多巴人眼中，是唯一愿意挺身对抗以色列以扞卫伊斯兰教第三圣地阿克萨清真寺的巴勒斯坦派系。第四，哈马斯希望透过这次示威，突显巴人自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在应对危机上的无能，将对方描绘成软弱领袖。

《耶路撒冷邮报》指出，阿巴斯上月底押后巴勒斯坦议会选举，拒让哈马斯透过选举展示其实力，但这次事件让哈马斯可显示自己在巴勒斯坦舞台仍有着重要角色及受巴人欢迎。《纽约时报》亦引述分析指出，新一轮的冲突使哈马斯重振其逐渐消失的抵抗运动光环，因自2007年哈马斯上台后，许多加沙人视之为专制统治及管治不善，已渐失去民众支持。

内塔尼亚胡获政治喘息空间

至于这次冲突也给予内塔尼亚胡政治喘息空间，因执政12年的他本月初无法如期筹组新政府，让对手“拥有未来”党党魁拉皮德（Yair Lapid）有3周时间组阁，后者成功与否取决于极右犹太政党及阿拉伯伊斯兰政党能否放下分歧合组政府，但这次冲突降低了这可能性，因为反对针对加沙的阿拉伯政客与坚决支持以色列采取强硬路线的右翼政客，要在这形势下合作变得更为困难。随着以巴局势升级，以色列阿拉伯政党领袖曼苏尔.阿巴斯（Mansour Abbas）周一取消加入筹组新政府的谈判。