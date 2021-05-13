缅甸军事政变满百日　正重走叙利亚旧路？

来源：香港01

01观点

自缅甸军方2月1日发动政变，扣解国务资政昂山素姬、总统温敏，以及执政党全国民主联盟其他成员，全面接管朝政至今已有一百日。本来军方打算以高压方式震摄反对声音，但数月以来全国各地仍激烈反抗，冲突已酿成至少781人丧生，当中包括52名儿童。北部克钦邦及东部克伦邦等地方武装势力亦声援示威者，与军政府驳火，更于边境地区击落一架军方直升机。至于反对派领袖成立的民族团结政府亦号召人民继续反抗，并筹建一支人民国防军与军方进行武装斗争。如此局势下纵有东盟在外斡旋亦难以缓和局势，有论者更指缅甸正朝向叙利亚内战的旧路。

其实自1962年缅甸军方发动政变推翻民选政府以来，军政府半个世纪以来一直垄断缅甸的政治及经济权力。纵然有1988年民主运动后，昂山素姬的全国民主联盟在1990年的国会大选中大获全胜，军政府拒绝交出权力并将昂山软禁，缅甸继续维持处于封闭落后的局面。不过在2008年军方制定“民主路线图”，宣布将过渡到有缅甸特色的“有纪律民主”，虽然最终于2011年让出权力，却仍然在文人政府中把持最重要的官职，又可委任四份之一的国会议员，成为阻止全民盟要以四份三多数通过修宪削弱军权的安全门槛。不过全民盟去年又一次的胜选，且亲军方的政党滑铁卢，最终令军方亦狠下辣手接管政府。

军政府难以平息乱局

虽然1962年的政变为军政权带来26年的稳定，1988年对民运的血腥镇压亦换取其23年稳坐江山，但在2011年缅甸人在半个世纪首次嚐得自由民主的空气，以及昂山政府带来的经济开放后，军方尝试以1962年或1988年的方式对付抗争者，明显低估了缅甸人对自由的渴望，以及对军方的憎恶。结果事件一发不可收拾，导致今日缅甸濒临内战的局面。军方以威吓进行恐怖统治，如每晚八点在官方电视台宣布当天的搜捕行动，播出被控危害国安的犯人照片，当中有医生、学生、选美佳丽、演员、记者、美妆部落客，当中不少人面肿口青，怀疑曾遭到虐待，目的便是要杀鸡儆猴威慑反对者切勿反抗。

自政变初期军政府吊销主要私营报纸的出版许可证进行新闻封锁，又实行全国断网令缅甸人与世隔绝如同孤岛。军队四出扫荡城市，以弹弓、步枪到处搜捕、绑架、袭击。当地人若被搜出昂山素姬照片、未登记的手机、一张外币都有可能会受拘捕。当地人亦删除自己的facebook账户、销毁电话卡、抹走支持全民盟的纪录自保。而不少人则仍坚持昂山呼吁的不合作运动，医护人员、公务员、银行职员纷纷罢工令众多公私营服务陷于瘫痪，又有大量教师、家长、学生都杯葛公立学校，令中小学运作面临崩溃。一些抗争者亦转往地下继续将武力升级，军政府虽刻意制造大权在握的表象，却仍难以平息乱局。

2011年叙利亚受阿拉伯之春影响而爆发民主示威，抗议阿萨德长达40年的家族统治。阿萨德却以化学武器对付示威者，最终令全国反弹揭竿而起，造成傚利亚长达十年仍未结束的内战。联合国人权事务高级专员巴切莱特便认为缅甸正在走叙利亚旧路，当人民和平示威遭受不必要且不合比例的武力镇压，人民被持续残暴打压激起而执起武器抵抗，最终令局势急转直下，暴力蔓延全国。缅甸军政府以为可以铁腕血腥统治压服反对者，最终或许会成功，然而背后肯定要付上沉重代价。此群把持朝政数十年的军头为保住权力，不惜杀害示威者，或许也解释了缅甸人民何以经历百日以后反抗的决心依然不减。