中国应全面放开生育 缓老龄化促经济

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国内地公布十年一度的全国人口普查结果，仍然维持全球第一人口大国的地位，但出生率下降，人口增长速度是六十年来的最低水平，人口正在老龄化。虽然官方强调人口红利犹在，但劳动力逐渐萎缩是不争的事实，给世界第二大经济体带来了严峻的社会和经济挑战。缓解低生育率陷阱已经逼在眉睫，官方应该尽快全面放开生育政策，并且大幅度降低养育成本，完善社会保障体系。

中国人口普查数据引发全球关注，是因为作为世界经济火车头，“人口红利”是推动内地经济增长的重要因素。外媒此前炒作中国人口不到官方一贯口径的十四亿，已出现负增长，国家统计局前天公布数据，最新总人口为十四亿一千多万人，正式辟谣。不过，虽然人口仍有增长，但增速明显放缓，年均增幅已放缓至百分之零点五三。

人口红利渐失 难成世界工厂

内地从上世纪八十年代开始实施严厉的计划生育政策，有效缓和了“人口爆炸”，但也出现负面效果。三十年河东，三十年河西。官方在二〇一六年放开“全面二孩”，当年让新生人口增加至一千七百八十六万人，创二〇〇〇年以来峰值。但仅是昙花一现，新生人口“四连降”，去年只出生一千二百万，比二〇一九年下降了百分之十八，虽然有疫情影响的因素，但未来也不容乐观。

另一方面， 老龄化趋势加剧。六十岁及以上人口增至二点六亿，占总人口一成八，与二〇一〇年相比，上升五点四四个百分点。中国人口老龄化速度快于其他国家，除了“一胎政策”后遗症，也与医疗、生活水准改善，寿命延长有关。国家统计局局长宁吉喆坦言：“老龄化已成为今后一段时期我国的基本国情。”

“少子化”和老龄化，是全球发达国家和地区的烦恼，香港也出现人口负增长，日本更为此付出沉重代价。虽说老龄化可以催生“银发经济”，但整体而言意味着社会养老负担加重，而且劳动力下降，价值创造能力降低，制约经济增长。按照目前的态势，中国很快在五年后就会人口总量见顶，之后开始出现缓慢的人口负增长，“人口红利”不可避免逐渐消失，影响“世界工厂”的地位。

内地新生人口下降，与大规模城市化之后，人均收入水准提升，生育观念的改变有关，也因为生活压力大，“结不起婚”、“不敢生育”。“买楼结婚”是根深蒂固的社会文化，畸形的楼价导致结婚难，成为“出生率下降”的第一杀手。即使结婚了，也不敢贸然生育，因为养不起，教育压力和成本高。苏宁金融研究院研究报告称，北京、上海、深圳、广州的“养娃成本”均在二百万元人民币以上。

鼓励民众多生 减低养育成本

为缓解未来的低生育率危机，官方必须尽快放开限制。国家“十四五”规划纲要明确提出，要推动实现适度生育水准，预示了要放开生育。目前，已经没有必要搞甚么“三胎政策”或者试点推行，而是应该允许自由生育，鼓励民众多生就是为国家做贡献。

与此同时，也要强有力减轻家庭生育、养育、教育的成本，让民众“敢生”。激励力度要大，对生育二胎和多胎的家庭大幅减少个人所得税；加大托儿服务，目前幼童入托率只有百分之四，必须大幅提升；大幅度提高对医疗、教育、养老相关的支出比例，降低年轻人生育的后顾之忧。

“人生七十古来稀”已成过去！如今进入“花甲之年”，大多身体健康，有心有力，国家亦应该适当延长法定退休年龄，缓解劳动力不足。