陈一新：合围军演对华“战略清晰”？

来源：中时电子报

作者：陈一新

美、日、法3国部队11日起首次在日本本土举行陆上军演；同时，美、日、法、澳4国海军首次在东海举行联合海上军演。这两项法国参与的军演都是第一次在日本与东海举行，剑指中国意味甚浓，但真的代表美国为首联盟有意对中国采取“战略清晰”吗？

美国陆战队、日本水陆机动团与法国陆军将从11日到17日在日本九州长崎佐世保的相浦基地与横跨宫崎县与鹿儿岛县的雾岛举行3国在日本本土的首次陆上军演。在雾岛的联合军演，3国将举行离岛攻防战、巷战与夺岛的演练。

值得注意的是，鹿儿岛是日本1941年偷袭珍珠港的炸射训练场所在地，只是当年的目标是美国，而当下的假想敌则变成崛起的中国大陆。同时，美、日、法、澳4国海军也是第一次在日本与中国之间的海域进行联合演习。

法国一艘可搭载18架直升机的两栖攻击舰“雷电号”与巡防舰“叙库夫号”是首次与美、日、澳3国一起在东海进行的军演。3月，法国海军首次与美、日、印、澳4国海军在孟加拉湾举行年度“马拉巴军演”。法国政府表示，“戴高乐号”航母将会经常参加盟国在印太地区的军演。英国已决定将外交与战略重心移往亚洲，并于5月派遣航母“伊丽莎白号”到印太地区与盟国举行军演。

日本除了与德国请报单位在3月加强情报分享与合作外，也与德国举行外长与防长2+2会谈，德国一艘巡防舰将于8月来到亚洲与日本海军共同举行海上操演。

这些发展显示，日本正一步步朝着安倍晋三所计划的“日本必须与北约建立更紧密关系”之方向迈进。

法、英、德已逐渐向美、日、印、澳靠拢，美国在太平洋与大西洋的盟国已出现“合围中国”之势。当美国与其盟国对台政策回到“战略模糊”之际，美、日、印、澳与北约盟国的对中政策会愈来愈走向“战略清晰”吗？

首先，不论是7大工业国（G-7)外长会议或美国在北约的主要盟国都对中国不满，但都没有对台湾提供具体的安全承诺，也就没有真正踩到中国的“红线”。

其次，上述诸国近年都与中国爆发各种不同的冲突，对于北京“战狼外交”都有反感。他们决定公开力挺台湾参与国际组织只是一种“反中”情绪下的一种移情作用，或是透过“挺台”对北京的一项示警。

中国没有必要为美国带头的“合围之势”感到不爽，而应研究此一“合围之势”的可能发展，以及是否有必要调整“战狼外交”的一些作为。

以目前的“合围之势”来看，除非法、英、德的军舰前来印太地区能常态化，否则“合围之势”不可能维持多久。只要北京愿意调整外交政策、交换关系的得失比、修正立场与态度，很多问题自可迎刃而解。

由此观之，美国为首联盟对中国政策是否会日益走向“战略清晰”、仍取决于他们与北京之间的互动。

（作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授）