台湾缺水、缺电、瘟疫四起 不是天灾是人祸！

来源：联合新闻网

就在台湾这两天新冠肺炎本土性病例大爆增的同时，兴达电厂下午传出事故、全厂停摆，导致全台无预警分区限电，就在连进行中的疫情指挥中心记者会直播都因此中断。就在昨天，德基水库因蓄水率只剩2.7%，宣布停止供水。如今的台湾正处于缺水、缺电、瘟疫四起的“二缺一多”，但不光是天灾，更多的是政策失当所造成的人祸。

很多人认为，缺水是天灾，不能怪到政府头上。但并不尽然，早从去年下半年台风过门不入，老天爷就已提前发出警讯，一个稍有远见的政府，就会提前开始因应，但“所有政策都以一年为限”的行政院苏贞昌并不以为意，继续沉迷在小编治国、做哏图的短期特效药政策中，否则就不会等到去年10月中水稻都已经抽穗了，农委会才宣布停灌，可见作业之仓促。

而先前投入2500亿前瞻水环境治理预算，直到这次缺水，被揪出拿来做彩绘、景观桥、自行车道、狗公园...，做了一大堆与水环境境无关的硬体建设，甚至是名为治水实则破坏环境的工程，治水却治出了供五停二的分区限水。这就像平时的打混、作弊、翘课但总抱着侥幸心情的学生，就在这回老天爷老早就预告却没被当一回事的期中考一次总验收，这能说全是天灾吗？

没想到，限水还是现在进行式，限电就已提早到来。总统蔡英文保证不缺电的支票遭到质疑跳票，虽然民进党副秘书长林飞帆立刻在脸书消毒“并非缺电问题”，但真是如此吗？事实上从本周一以来，用电量已屡创今年以来新高，昨天更已飙破3600万瓩，今天下午二时许更是再攀新高，随后就传出兴达电厂事故。

虽然尖峰备转容量还有约10%，事实上，这几天不仅核电、燃煤机组全速运转，就连民营电厂燃料成本最高的轻油机组都用上，就可知电力吃紧的程度，所以一当兴达电厂无法供电，电力就立刻出现短缺，造成全台大停电，必须分区限电。而是谁造成如今这种电力捉襟见肘的窘境？再生能源接不上、燃煤火力全开，三接非得落脚观塘，不都是为了实践那张没有配套只有口号2025非核家园的支票，这更是不折不扣政策错误所造成的人祸了。

就在缺水缺电的同时，台湾正陷入新冠肺炎本土病例大爆发、社区感染阶段，当各国都已经在拼疫苗覆盖率的同时，台湾的疫苗覆盖率居然还不到1%，不但只有副作用大、保护力低的AZ疫苗可打，AZ疫苗因为这次疫情打气翻红，卫福部长陈时中昨天说，之前担心打不完，现在担心不够打。但陈时中没说的是，其实就算能打上第一剂，但中间需间隔8到12周，才能打第二剂，现在台湾手头上有的AZ疫苗，最晚六月中都要过期了，也就是说四月中以后才打的人，第二剂在哪都还没着落，由此就可以看出疫苗政策的紊乱。

一年过去了，当各国如今都已透过快筛、疫苗进行技术型防疫，台湾还能停留在技术含量低的靠口罩、隔离的围堵型防疫，比围堵型防疫更糟的是，1450动辄出征提出不同意见者的义和团式防疫，导致防疫形成一言堂。这不是人祸，是什么？