分析：拜登内外受压 调解以巴成果难料

来源：明报

美国拜登政府将外交焦点由中东转向印太及抗衡中国之际，以巴冲突升级顿然成为其首个重大外交考验，令拜登在国内外受压。华府周三（12日）宣布派特使到中东斡旋，但美国与以巴各自的分歧或削弱其调解能力。在美国国内，有别对支持以色列立场一致的共和党，民主党有进步派议员打破亲以色列传统，主张谴责哈马斯之余不应漠视以警暴力对待巴人，共和党人则狠批拜登不够强硬。

重启伊核协议影响跟色列关系

拜登周三与以色列总理内塔尼亚胡通话，重申以方有权自卫，预期冲突很快结束，但没解释对局势乐观的原因。他没批评以方行动，但白宫声明称，拜登在通话中提及耶路撒冷骚乱，强调该城对各地信徒非常重要，必须是和平之地。华府亦正与约旦、卡塔尔、埃及和沙特阿拉伯等密切联络，部分国家与哈马斯保持联系，可担当中间人。美国将巴勒斯坦武装组织哈马斯列为恐怖组织，一直避免直接对话。国务卿布林肯同日宣布，负责以巴事务的国务院官员阿姆鲁（Hady Amr）正前往当地。布林肯与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通话，谴责火箭炮攻击，但火箭炮是哈马斯发射，阿巴斯的权力仅限在西岸地区。

华府在调解以巴冲突上，能否发挥一如过往的重要影响仍是未知之数。有分析指出，特朗普政府推行强硬的亲以政策，包括承认耶路撒冷为以色列首都、以巴和平方案被指偏袒以色列等，令美国在巴人眼中失去作为“诚实调解者”的角色。另一方面，以色列与拜登政府正就重启伊朗核协议关系紧张，华府要居中斡旋并不容易。

美民主党选民转撑向以国施压

拜登在国内亦面对多重压力。支持以色列向来是两党共识，参议院多数党领袖舒默等民主党高层均附和以色列有权自卫的说法，但有进步派议员挑战这个传统，如众议员波肯（Mark Pocan）称不应单单谴责哈马斯发射火箭炮，却无视以警暴力对待巴人，包括“非法驱逐、暴力攻击示威者和杀害巴人儿童”。进步派众议员奥卡西奥—科特兹亦声援东耶路撒冷被以国法院下令迁走的巴人家庭。

阿拉伯裔美国人学会主席佐格比（James Zogby）称，过去40多年从未见过对巴人权利的支持达到这个程度，这是拜登政府无可避免的问题，亦反映普通民主党选民的取态转变。盖洛普3月的民调显示，53%民主党人认为美国应加强向以色列施压，以解决以巴冲突，这在10年前不到38%。对于有儿童在内的巴人平民死伤，布林肯周三形容“令人痛心”，以方有权保护国民，但亦有“额外的责任”尽可能避免平民伤亡。不过他指控哈马斯无差别发射火箭炮，与以方自卫有着绝对差别。

共和党人则谴责拜登不够强硬，如前总统特朗普称拜登的软弱和未有支持以色列。44名共和党参议员去信拜登，要求他明确支持以色列并中止与伊朗谈判。