反特朗普领袖被革党职　共和党面临终极抉择

来源：香港01

01观点

自特朗普于去年美国总统大选中落败后，共和党内乱持续不止。国会内反特朗普派系的旗手利兹切尼（Liz Cheney）于周三（12日）便被共和党众议院党团罢免其众议院共和党会议主席一职，将之从党内众院的第三把交椅拉下马来。切尼的罢免显示纵然特朗普在落台后被主流媒体封杀，仍牢牢掌握住共和党的基层党员。事后便有过百名共和党前官员及议员等联署，扬言一旦共和党不与特朗普割席便会另组新党。在此共和党内撑特及反特两大派系互相拉锯之时，究竟又如何重拾拜登时代的美国人信心？

利兹切尼身为前副总统迪克切尼之长女，又在小布殊年代担任国务院的数个职位，代表着前特朗普时代的共和党精英。2016年特朗普在党内初选崛起，并以摧枯拉朽之势横扫包括小布殊胞弟杰布布殊在内的一众党内建制派对手，成功得到总统提名并在总选中撃败克林顿夫人希拉莉，为华盛顿统治阶层的世家大族造成巨大震撼。其父亲时代的旧部更于去年大选期间成立“林肯计划”，于各地大洒金钱卖广告力阻特朗普连任。不过在众议院期间，利兹切尼支持特朗普的投票纪录却有92.9%之高，一直为其忠实支持者。

直至本年初示威者闯入国会山一役，切尼终于与特朗普割席，并在弹劾案中倒戈相向投赞成票，自此成为特朗普及其支持者的眼中钉。而切尼未有如参议院领袖麦康奈尔很快便重归特朗普麾下，亦未有听从众议院领袖麦卡锡劝告息事宁人，反而继续炮轰特朗普，也最终招来党内亲特派发动罢免。虽然切尼不畏亲特派报复的举动广受民主党人激赞，不过外界对于切尼不断高调反特仍有不同解读。有人揣测其是否准备来届参选总统，亦有人指其是否为其卸任后当有线新闻的评论人事业铺路，而切尼本人亦承认不排除参选。

回应诉求方可重拾支持

不过按现时共和党的基本盘，像切尼此般小布殊时代的旧共和党人，要得到党内提名恐怕极为困难。尽管最近民调显示，共和党选民对特朗普的支持度有所下滑，2019年以来首次选民对共和党的支持度比特朗普为高，但目前为止党内仍然无人可以挑战其于党内的领导地位。不过在特朗普及共和党在选举舞弊论及国会山一役后元气大伤，甚至在同月的国会次轮选举中失去红州乔治亚州两个参议院席位，现时有出现党内阋墙的事件，亦令共和党于来届中期选举的选情大为看淡，共和党亦难以于短时间内完全“去特朗普化”。

而切尼一派的旧共和党人，除了减税方案等小布殊时代的新自由主义政策外，根本提出不了任何能够回应今日美国人对于种族及经济不平等的具体方法。特朗普过去虽提出的反新自由主义，高举经济民族主义，反对政治正确的大旗，然而最终取切尼代之，成为新任众议院共和党会议主席的却是反对撤兵阿富汗、支持同姓婚姻及堕贻的史蒂芬尼（Elise Stefanik）。其之所以被提拔仅因为其于选举舞弊论及国会山一役中极力支持特朗普。此再次证明共和党内的斗争，并非因其政策立场的不同而只因对特朗普本人的忠诚与否。

史蒂芬尼为新保守主义鹰派人物，曾支持维持阿富汗高达一万名驻军的法案，又曾反对特朗普政府与塔利班谈判。而前国务卿希拉莉最近亦接受传媒访问，公开批评拜登从阿富汗全面撤军的决定。不过曾为特朗普竞选承诺，最终因众多压力无法兑现，现今却由拜登力排众议而终于达成，加上其上任以来抛出多项大型投资计划，亦显示出拜登政府锐意在内政外交上进行大改革。在此情形下不论是反特朗普的旧统治精英世家，抑或是诉诸阴谋论及个人崇拜的亲特派，皆要切实提出回应美国人诉求的方案，方可重拾选民支持。