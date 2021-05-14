美中竞争性共存 竞争多还是共存多？

来源：中时电子报

作者：卢业中

2013年2月，第二次执政的日本首相安倍晋三在美国战略暨国际研究中心（CSIS），以“日本回来了！”（Japan is Back!）为题发表演讲，宣告日本不再只是二流国家。而他其后的政策作为，也为目前世所周知的印太战略一词奠下基础。2021年2月，美国总统拜登亦以“美国回来了！”（America is Back!） 一语，向欧洲盟友保证将透过外交政策的积极作为，匡正特朗普遗留下的外交负债。

在试图稳定跨大西洋关系后，拜登政府就职百日之内的另一重点就是回防印太地区，也因此在3月中旬，拜登透过视讯会议，与日、印、澳的领导人进行四方对话元首高峰会，其后四国领导人并共同在《华盛顿邮报》撰文，以“自由、开放、包容、韧性”等字词来形容对印太地区的愿景。相较之下，其后美、中双方外交高层在阿拉斯加的会面更显得剑拔弩张。

除外交关系外，拜登施政另一重点就是应对疫情与经济，其国会演说即提到此等施政重点。同时，拜登政府亦将内部实力提升与外部与中竞争相结合，强调将在科技、军事、及价值观等部分持续与中国大陆竞争、甚至不回避对抗。而证诸拜登政府日前发布将延长特朗普对中的行政命令之一，禁止国内企业使用被政府认定构成国安风险的公司所生产之电信设备，华为仍首当其冲。特朗普诉诸极端的七伤拳作法，无形中成为拜登的外交筹码。

特朗普时期的印太战略明显带有围堵中国大陆的意图，但在四方架构下，除主要发想者日本亦步亦趋外，澳洲与印度仍有自身的考量，而后续各自与中关系的变化，才是渠等投入四方合作的催化剂。澳洲国立大学（ANU）国家安全学院院长Rory Medcalf于2020年之着作指出，澳洲早于2013年之国防报告书即明确提到印太战略一词，而如何强化印太区域内的中等强权国家协调一致、共同合作，是印太战略能否成功的关键因素。

依据这位曾任澳洲情报单位资深分析师所言，各方所竞逐的是此区域的影响力。取得优势、不战而胜，是美、中的首要目标，而中国大陆对外用兵亦称谨慎，可说仍具有外交决策分析所称的避免冒险（risk-aversion）的特性。然而，中国大陆在区域内的行为，让相关国家无法坐视甚至寻求妥协与绥靖。因此，美国及区域内中等国家除加强实力外，应寻求与中国的“竞争性共存”，一方面制止中国在印太区域诉诸军事行动，另方面要说服中国，若贸然发动攻击将不符合其自身利益。

“竞争性共存”的观点与拜登政府的思维相近，而美国国家情报委员会3月间所发布之《2040全球趋势报告》，亦认为20年之后，强权之间将演化出“竞争性共存”，也就是美中之间将高度竞争，但不致轻易诉诸武力的态势。引人好奇的是，当拜登政府释出将安排与俄罗斯总统普京的高峰会议，并表示美国愿意在不设前提、也就是仍存有重大分歧的情况下促成会面，其后的考量为何？是要为美中后续的互动建立典范，还是要以之为施压中国大陆的筹码？此等发展将推进美中关系朝向竞争的成分多些、抑或共存的成分多些，值得继续关注。

（作者为台湾国立政治大学外交系教授）