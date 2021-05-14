中国要用人才红利取代人口红利

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆10年一次全国人口普查出炉，人口保持“低速增长”趋势，但出现出生率下降、劳动力老龄化、性别失衡等现象，大陆出现人口危机是不争的事实，西方媒体认为将对大陆经济发展造成威胁。

出生率下降几乎是全球性问题，去年全球受新冠疫情打击，问题更凸显。去年美国新生儿 360万，生育率比2019年下降4%。大陆疫情控制得宜，但去年新生儿仅1003.5万，比2019年减少460多万，生育率为1.69%，低于公认的替代率2.1，无论在发达国家或是发展中国家，都属于后段班。

大陆60岁以上人口占比，1980年为8%，1990年9.7%，2000年11.2%，开始出现老龄化问题，2010年达13.5%，2019年更高达18.1%。大陆可能还需要15年时间，才能达到发达国家水准，“未富先老”将成为未来的严峻的考验。

过去30多年，大陆担心资源不足问题，实行严厉的一胎化政策。经济渐渐繁荣后，开始惊觉严重的后遗症，2015年全面开放二胎，但由于社会发展的关系，价值观念与生活压力使得年轻人生育意愿不高，政策成效不彰。但也不必过于悲观，只要政府加大政策力度，善用政策空间，应可适度减缓人口问题的冲击。

首先，人口红利尚未完全消失。大陆1990年出现人口红利，抚养比低于50%，2012年出现拐点，预计2030年将结束，人口红利期还有不到10年时间。大陆还有充裕时间善用长期积累的经济实力，对经济增长方式形成倒逼机制，用“人才红利”替代“人口红利”，用创新为经济发展创造机遇。

中高龄人力资源再开发

例如延后退休年龄，中高龄人力资源再开发。目前大陆退休年龄相比许多国家都早，男性法定退休年龄是60岁，女性是55岁。美国法定退休年龄为67岁；英国与德国的退休年龄为65岁；日本退休年龄为60岁，但65岁才能领取养老金；在老人健康状态改善、第三产业需求日增的社会，中高龄劳动力还有发展空间。另方面，完全开放生育政策虽然已经成效不大，但对于有生育意愿与能力的家庭至少减少政策阻碍。

大陆还可以善用规模优势舒缓老龄化问题。年轻人不生育部分原因是房价过高与教育资源负担过重，这都是因为国家资源分配不均，资源过度集中大都市，城市规划又赶不上人口增长，造成年轻人在大城市生活压力过大。大陆中西部与二、三线城市还有很大的发展余地，透过国家政策引导与资源调控转移可以解决资源分配过于集中的问题。

事实上，一带一路的发展以及高铁网络、5G普及都有利于中西部和二三线城市发展，可以缓解大都市育儿压力。大陆可以考虑规划第三次大专院校调整，利用这波大量海归学人，改善教育资源过度集中少数大学与地区的问题。改善基础教育以及学用差距，减少家长教育军备竞赛的负担。

另一个政策选项是增加家庭福利，提供生育诱因。生育补助虽然不是在所有国家都见成效，但是在一些欧洲国家的确产生刺激效果。拜登的“美国家庭计划”也加大家庭福利的支出，目前大陆在这方面投入还显不足。当局必须意识到大国长期博弈中人口的重要性不亚于军事与科技的竞赛，更何况周边国家许多是生育力极强的发展中国家，对国境安全也是一大挑战。大陆妇女地位在世界上都不算低，但是妇女解放不等于母亲角色的解放，如何在法律保障与职涯优待上善待母职角色，才能改善时代新女性排斥婚姻与生育的情况。

大陆惠台政策抢人作战

台湾同样面临严重的生育问题，根据美国CIA公布数字，居世界倒数第一。台湾资源有限，政府又拿不出有效对策，情势更加危急。前美国在台协会（AIT）主席卜睿哲认为台湾年轻人不愿生育，是对环境的不满与绝望的抗议。不可讳言，大陆惠台政策，特别是针对年轻人的政策，也是一种抢人作战。台湾不从根本解决年轻人就业安居的问题，只会限制大陆来台招募人才，只是治标不治本。

大陆已经意识到人口成为国安问题还有政策回转空间，台湾空谈多年不见大刀阔斧改革，到时哪来的台湾之子保卫台湾。