香港需要一个心系民生的特首

来源：思考香港

《思考香港》编辑部

香港行政长官选举还有大约10个月举行，最近关于谁将“跑马仔”选特首的讨论不断升温，隔空交手的火药味渐浓。

自从国安法在去年中实施，尤其是今年完善选举制度改革之后，香港形势发生了“天翻地覆慨而慷”的变化。对特首人选的考量，也要与时俱进，跳出传统思维框架。

2021年可被视为“爱国者治港元年”，香港已进入“爱国者满地，治港贤能难求”的新时代。经过中央多年来的力挽狂澜和拨乱反正，香港不再需要毫无建树、只懂“搬凳子，抢位子”的忠诚废物。

中央目前最关心的，是要解决香港积累多年的深层次问题。土地房屋及民生，显然是重中之重。不管明年谁走马上任，都要俱备解决经济民生问题的能力。在反对派土崩瓦解的当下，建制派亦面临前所未有的挑战。若仍是一副“老、旧、土、富、蛮”的做派，仅凭标榜自己爱国爱港，势将成为步港英余孽后尘的“旧电池”。

未来的管治班底，必须交出实实在在的政绩单，类似“已经尽心尽力”的托辞，恐怕敷衍不过去了。举一例，身兼中央港澳工作领导小组组长的中共政治局常委韩正，今年三月六日在会见港区全国政协委员，翌日会见港区全国人大代表时，两次都强调，香港想要安定就要解决土地房屋问题。但正是这样一个已到了非解决不可的问题，港府至今还是“没有办法解决也无法形成共识”。这种懒政怠政的局面必须改变。

港澳办主任夏宝龙今年二月在“爱国者治港”研讨会上，为香港“肩负重要管治责任的人士”开出四大条件，包括全面准确贯彻“一国两制”方针；坚持原则、敢于担当；胸怀“国之大者”；精诚团结。各位有志于在明年角逐特首者，可作为参照坐标。

不忘初心，把百姓的利益放在心上；执政为民，接地气听取民意；少一些孤傲，多几分谦卑。这些“动作”有助舒缓民怨，争取民心。

虽然这些年来也有所谓的“问责制”，但市民总感觉港府官员“肩不能挑”，缺乏担当。以林郑提出的“土地共享先导计划”为例，几乎是零申请，反应欠佳的原因是相关官员怕得罪人，不够胆量放手一搏。新界大量土地“晒太阳”、填海造岛议而不决、香港抗疫措施疲软导致疫情反复。这些例子处处可见一众官员“爱惜羽毛”，位高权重却缺乏大无畏的精神。

夏宝龙提出的“精诚团结”，也是值得为政者思考的问题。特首林郑月娥上任之初，提出修补社会撕裂，实现“大和解”。但由于各种主观客观原因，政府陷入更大的信任危机。社会不和谐，施政必然举步维艰。

水能载舟，亦能覆舟。新一任特首肩负带领全港市民走出逆境疫境，实现从大乱走向大治，从大治走向大发展的重任。如果到2027年任期届满，香港没能再出发，没能大幅提昇民生质素，则民怨不仅向特首咆哮，还可能迁怒于中央政府。所以，北京对新特首的选择，必然谨而慎之，马虎不得。

权力充满诱惑。特首选战在即，无担当无能力者慎入。