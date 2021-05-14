美媒指胡春华将负责中美对话是“戴头盔式报道”

作者：纪晓华

来源：星岛日报中国版

美国《华尔街日报》引述知情官员说法称，中国政府考虑由副总理胡春华接替刘鹤负责中美贸易谈判。美国政府关注相关决定，拜登方面认为该举措表现出中国对双方的合作释出多少诚意。不过，中国商务部发言人高峰昨天明确表示，这个报道“不属实”。

这是典型的“戴头盔式”报道，称中方“考虑”，即使最后仍是刘鹤主导谈判，也不能说是“假新闻”。但报道似乎没有提供充足的理由，为何考虑换刘鹤？仅称刘鹤明年年满七十，而目前中国债务违约等金融风险是官方整治重点，似乎想说负责金融工作的他分身不暇。

陪同习调研 完全正常

至于所谓拜登政府认为换人显示中方释放合作诚意，更是令人费解。刘鹤作为中美全面经济对话中方牵头人，看不到他在中美贸易战展现鹰派作风。相反，当年特朗普总统坐在白宫椭圆形办公室的巨桌前会见他，他俨然小学生，还被骂“丧权辱国”。为何换上胡春华就代表中方释放善意？是胡春华比刘鹤较“鸽”？

中方过去一直由负责商务的副总理主导中美对话，包括王岐山、汪洋。但胡春华虽然在国务院分管商务，却由另一名副总理刘鹤担纲对美谈判。大概是因为刘鹤熟悉“洋务”，曾经留学美国，获得哈佛大学甘迺迪学院公共管理学位，而且深得领袖信任。

习近平过去在地方视察，除了中央办公厅主任丁薛祥，总会带上刘鹤和国家发改委主任何立峰。目前习正在河南调研，却出现了胡春华的身影。不过这也毋须过度解读，不必联想到“胡春华有望接掌总理”。河南是农业大省，去年刚刚完成“中原脱贫攻坚战”，胡春华负责农业、乡村振兴等领域的工作，陪同领袖调研完全正常。