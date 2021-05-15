以阿关系正常化“前功尽废”

来源：明报

以色列去年在时任特朗普政府牵线下，跟阿联酋、巴林、苏丹和摩洛哥4个阿拉伯国家达成协议，实现关系正常化，愿盼有助该国在区内加强影响力、抗衡伊朗以及建立全新商业联系。惟随着以巴冲突升级，以军轰炸加沙和以警闯入伊斯兰教第三大圣地阿克萨清真寺的画面，在中东激起声援巴勒斯坦人的示威浪潮，上述新近与以色列建交的国家均有官员批评以方，事件不但考验阿拉伯政府与以色列建立关系的局限，亦反映以巴冲突是关系正常化无法回避的难题。

去年签署关系正常化协议时，海湾国家官员认为新的外交关系有助他们增强影响力，说服以色列改变对巴人的政策，但新一轮冲突打破这幻想。阿联酋政治学家阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）认为，以色列令阿联酋等伙伴处于尴尬的位置，令关系正常化的努力前功尽废。特拉维夫大学国家安全研究所学者温特（Ofir Winter）指，以色列跟建交阿拉伯国家的关系有强力的基本因素，但挑战在于阿拉伯国家如何向国民解释当前状况。

学者：阿拉伯国家说服民众成挑战

巴勒斯坦抗争在中东的民族主义、伊斯兰主义和当代阿拉伯身份政治上始终占据中心位置，这点从新一轮以巴冲突后，阿拉伯国家纷纷发生声援巴人的示威可见，上述新近跟以色列建交的阿拉伯国家也不例外，这势令其所属政府感到一定压力。

民众压力迫调解 受制战略商业难断交

以去年最先跟以色列建交的阿联酋为例，部分官员重申亲巴勒斯坦立场。最近卸任外长的加尔加希重申该国支持巴人权利和结束以色列占领，强调立场不动摇。分析认为，民众压力促使阿拉伯政府表态支持巴人和尝试调解，但大多没可行干预手段，基于战略和商业价值，阿联酋等国亦不太可能与以色列断绝关系。