台湾政客能为停电缺水作什么？

来源：香港01

01观点

周四（13日），台湾高雄兴达发电厂下午因事故全厂停机，引发多个城市无预警停电。今年台湾可谓灾难重重，早前缺水问题已经造成多地乾旱，现在又再遇上停电问题。表面看来，这些灾难或许是无可奈何的意外，但其背后无非还是当政官员失政之果。

这次台湾的无预警停电影响近千万户家庭。蔡英文政府曾经承诺台湾不会停电，因此这次停电引起在野国民党猛烈批评，指蔡英文政府又再不守承诺，甚至有网民揶揄民进党要“用爱发电”，亲绿人士则解释指发电机故障只是“意外”、不应该怪责政府。

停电：天灾还是人祸？

关于停电成因，中央大学资电学院院长林法正提出了一个说法：久旱令水电发电机组无法起动，兴达发电厂的四部燃煤机停电肇因长期欠缺休养，再加上该日下午酷热令用电量急增导致电网超负载才造成停电。换句话说，这次停电某程度上不完全是一次意外，而是早前旱灾的次生产品。

（修订：台湾经济部长王美花其后称初步调查显示停电源于工作人员在进行输电扩充工程测试时错误操作所致，表面看来应与旱灾无关，但却进一步坐实了事件的人祸性质）

或许有人会说，旱灾属于没有人希望发生的天灾，如果乾旱问题只是偶发且突然的，那也只能感慨天意弄人。不过台湾乾旱问题本来就已延续很久，并非今年突然出现。台湾用水主要依靠春季梅雨和夏季台风带来的雨水，但受近年气候改变以及“拉尼娜现象”影响，当地开始面对梅雨不足问题，甚至需要依靠台风勉强支撑用水，可见台湾缺水问题根本一直存在。2020年台湾基本没有遭遇台风，结果储水无法补充，然后今年降雨又很匮乏，终致当地的多个贮水池面临枯竭。

面对缺水政客求雨

既然台湾缺水并非一时天降横祸而是持续了好一段时间，那么执政当局按理应该早就可以预见今年仍会出现相关问题，在这种情况下还是无法有效对应，便不能不称之为人祸。民进党政府虽然推出过一些对应缺水问题的补救措施，例如在2017年蔡政府第一届任期时就推出了“前瞻基础建设计划”试图大增水环境建设，然而四年过后不少工程都已峻工，今年的旱灾却证明这些措施远未足够。

面对旱情日益严重，苏贞昌内阁今年3月才急忙推出“抗旱水源2.0计划”，但观其内容大多只是复述“前瞻基础建设计划”的既有“功绩”而已，行政院农业委员会农田水利署甚至还跑去邀请台中的妈祖庙“大甲镇澜宫”举办祈雨仪式，将解决民生问题的责任托付鬼神，实在很难想像此等行为是出于治理社会者之手。

近年台湾一些政客不断在吹捧自己的民主成就，并且以此攻讦大陆政府，然而日前岛内乱象正好反映单讲价值观、不讲妥善治理的民主，未必就能够为民众带来安居乐业成果。他们在花时间吹嘘其民主成就之前，倒不如认真做好社会治理的本份，证明自己真正有能为人民谋求福祉。