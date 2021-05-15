苏格兰独立的脚步近了

来源：中时电子报

作者：张慧英

力推苏格兰独立的苏格兰民族党在议会大选创下前所未有佳绩，差一席就能取得绝对多数，只要和同样支持独立的绿党联手，二次苏格兰独立公投已经看得到影了。现在苏独才刚开始起步，离真正走到目标还有一大段路，但至少这个起步，走得很坚决。

苏格兰和北爱都有相当人口想追求独立，但和受殖民者英国压迫的北爱不同，苏格兰是自愿在1707年与英格兰合并成大不列颠联合王国，苏格兰相对享有平等而受尊重的地位，300多年来有多位首相、阁员出自苏格兰，处境和北爱完全不同。但苏格兰人很以自己的历史文化自豪，长期以来一直有主张独立的声音，为了作个拍板，前首相卡梅伦同意2014年举行独立公投，结果以55%比45%选择继续留下。

事情原本应该定案了，但2016年的公投脱欧却再度燃起苏格兰的求去之心。脱欧公投是以52%对48%的接近比例通过的，但这是全国比率，细算起来却有南北差异。赞成脱欧的多在英格兰，苏格兰的主要民意是反对的（62%vs.38%）。面对英国走向脱欧，苏格兰深刻感受到英苏之间的鸿沟，及自己的意向难以伸张，苏格兰民族党的声势飙涨，正反映了苏格兰民众对中央政府专断冒进的不满。

苏格兰民族党主席施特金是个激进的苏独派，讲明了会不顾一切困难推动独立并重新回到欧盟怀抱。在考量疫情下，她把再次独立公投的时间订在2023年。英国首相约翰逊悍然拒绝，认为上次公投已是一世代一次的决定了，没理由时隔没几年又来一遍。

苏独是施特金的重要民意支柱，所以她非推不可，不会向英国中央让步，但公投发动权确实有宪政争议。英国1998年通过的《苏格兰法》规定，英国国会得以授权苏格兰举行公投，所以发动点在英国中央政府。约翰逊大可一直拒绝下去，拖到脱欧引发的震荡逐渐平息，民众都适应了新处境，社会愤怒撕裂缓和后，也许苏独的声浪也会再衰三竭。

但施特金却不打算听命英国中央，因为苏独的最核心概念就是自己决定自己的命运。英国中央政府同意当然最好，不然苏格兰议会就自行通过法律举行独立公投。到底苏格兰议会是否有此权力，要交由英国最高法院裁决，这有得拖。最近一个可参考的例子是西班牙的加泰隆尼亚区自行举行独立公投，结果被最高法院判定违宪无效，领导公投运动的政治人物还被判有罪。

苏格兰如果脱离英国，将让大不列颠联合王国分裂成两个规模小一半的国家，如果北爱也选择分手，英国会分崩离析。这不仅将是英国历史上最严重的国土分裂，也会大大削减英国在国际社会的话语权，英国的经济与政治力量都跟着碎裂。更可怕的是，苏独对英国社会将造成惨痛的撕裂，人民心理创伤之深之痛，将远甚于英国脱欧。毕竟苏格兰和英国有300多年的融合交织，早已是你泥中有我我泥中有你，要硬生生分离，就像从两边心头挖肉一般。

如果苏格兰真的要脱离英国，权力资源都要重新分配，协商工程绝不亚于脱欧，发行新货币、财政重分配、核武部署、渔场、石油资源乃至边界关税都要谈。约翰逊当然会全力阻挡，但民粹之风让情绪推着政策走，英国当初头一烧就冲向脱欧，现在就不能怪苏格兰头一烧冲向独立了。