技嘉贬低大陆制造的警示

《旺报》社评

技嘉科技官网嘲讽中国制造品质低劣，因而被大陆点名，进而引发两岸网民口水风暴，技嘉科技官网出面道歉，风波才渐渐平息。技嘉以本土自制率高于其他品牌为宣传主调，符合台湾政治正确，却延伸出对大陆代工产品低成本、低品质的想像，牴触了大陆近年致力于提升品牌与制造品质的努力，及大陆年轻人爱用国货的情绪。

近年大陆社会与市场都出现翻天覆地的改变，台湾企业若想继续深耕大陆市场，就不能忽视大陆的改变，必须改变心态并调整策略。

大陆品牌已致力提升品质

从近日在上海举办的中国品牌日活动可窥见大陆打造国产品牌的决心。以大陆最弱势的化妆品产业为例，五年前北京决定打造大陆品牌与韩、日竞争，百雀羚、相宜本草等大陆本土品牌，在政府政策导引与本身的努力下，开始受到大陆消费者的重视，并渐渐茁壮。现在更出现许多能与国际品牌平分秋色的大陆品牌。

近年大陆品牌致力提升品质，过去大陆产品强调低成本、低价格，因而忽略品质，现在从美妆、电子产品到日常用品，CP值都有显著的提升，而且品质稳定、技术也不落后，更出现了品牌效应。小米、华为等科技品牌的CP值，已获得台湾民众的认可，在政府打压下，依然维持一定的市场热度。

在双循环经济格局下，大陆支持国货政策力度更强。“十四五规划”明确提出“开展中国品牌创建行动”；大陆总理李克强要求努力提高大陆产品和服务的品质与竞争力，要使更多大陆品牌成为市场上值得信赖的选择。无论大陆或台湾，未来企业品牌的发展都应留意市场变化，适应大陆消费需求的变迁。

其一、关注大陆年轻世代消费者和银发族群。大陆最新人口普查数据显示，“80后”“90后”“00后”“10后”人数总计有7.59亿人，他们是大陆新兴中产阶级的主体，具有强劲需求和消费新观念，关注他们喜好的文化元素，以及对自我、自由、平等精神的追求，才能抓住未来的消费趋势。银发族则是潜在的消费蓝海，60岁及以上人口有2亿6402万人，占总人口比例达18.7%，人口老龄化加速，银发族在养老、娱乐与日常生活上都将产生新的消费需求。

其二、适应大陆民众日渐复杂而精致的消费需求。用科技产品提高工作效率、提升生活品质，也追求有创新精神和人文关怀的产品，以及对绿色生活理念的追求，已是大陆现在的消费趋势。大陆直播带货“一姐”薇娅说，人们更加追求精致的生活，容易接受让生活更便捷的商品，接受“新、奇、特”品牌，包括一些跟未来科技感结合的商品。

不必担忧被挤出大陆市场

其三、对CP值理性的思考。只追求低价的时代正在过去，大陆民众不再无脑崇拜名牌和进口货，无论是国货还是进口产品，大陆消费者越来越在意的是CP值，将和台湾消费者一样，寻求更高CP值的产品。

大陆消费市场日渐兴旺，但目前国民消费率还不到40%，明显低于富裕国家，也比台湾低许多。经济学家林毅夫近日表示，2035年大陆中产阶级将达到8亿，代表社会消费力的迅速提升，将是全球企业的机遇。

台湾曾有很多风靡大陆的品牌，从HTC到台北故宫文创等。近几年，有的品牌衰落，有的品牌获得新生。以捷安特为例，GIANT一直在大陆享有高品质声誉，但在共享单车潮冲击下，业绩一度下滑，2018年损失了大陆市场65%的销售额。2020年新冠疫情来袭，捷安特触底反弹，年销售额超160亿元人民币（33亿新元），比2019年增长10.3%，净利润增长47%。捷安特适应了疫情下人们保持社交距离，因而更加青睐单车通勤和对休闲生活方式的追求，本身的技术优势也不断升级。美利达、呷哺呷哺、85℃、克丽缇娜、旺旺等品牌也都在适应大陆消费需求深耕市场中取得了不错的业绩。

大陆品牌崛起、制造品质提升，不再以低价抢市，对台湾品牌来说，会是良性竞争的开始，无须担忧被挤出大陆市场。我们应时时关注大陆的变化，不能停留在过去的印象，更不必用贬低他人来抬高自己，技嘉对大陆制造的态度值得警示。