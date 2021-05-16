台政治凌驾管治 酿停电疫爆恶果

《星岛日报》社论

屋漏兼逢连夜雨，台湾过去一个星期可说是黑暗一周，既有全台大停电，累计逾一千一百万人受影响，还有新冠疫情大爆发，单日确诊人数由周四公布的13宗，急冲至昨天的180宗，病毒在社区迅速蔓延，打破防疫模范生形象。大停电与疫情大爆发，表面是天灾、意外，内里却是人祸，蔡英文政府将政治凌驾管治的思维，实难辞其咎。

台湾周四大停电，原因是高雄市兴达电厂跳机，导致台北、新北、台中等大城市停电，全台400万户受影响，连同数度停电的用户，累计逾1300万户次受灾。台湾政府强调，大停电是输配电的电网问题，而非缺电。

在野国民党指，兴达发电厂只占全台供电量不足百分之四，且当时台电的备用容量显示有百分之十，本来不应出现大停电情况，故质疑备用容量数据可能造假，掩盖台湾电力不足的问题。该党并指，正因北部缺电，须南电北输，才造成输电网出现问题，中部及北部就大面积停电。

急于反核电缺电危机大

台湾是否缺电是十分敏感的政治课题，皆因现时执政的民进党政府在野时，成功动员民众封杀核四电厂，“用爱发电”口号成为佳话，蔡英文2016年上台后承诺台湾不缺电，为全面兑现反核的政治任务，宣布2025年全面停用核电，并大幅减少燃煤发电，透过增加燃气、太阳能和风力等绿能弥补供应。故台湾缺电与否，已成为蔡英文施政的成败指标。

蔡英文上台以来，已先后在2017年和本周爆发大停电，政府都推说因发电厂小意外所致，然而小意外造成大停电，深层原因就是民进党急于推行反核等能源政策，导致台湾供电能力愈来愈薄弱，而这问题在未来两三年更会恶化。

有台湾能源专家指出，蔡英文的能源政策转型出现严重的衔接问题，一方面低估了未来几年用电需求的增幅，另方面却高估燃气、绿能的发电量，如去年风力发电装置只有85万瓩，却计划2025年将暴增至690万瓩，另预计未来几年燃气发电机组将大增，以填补用电供应缺口，但目前的天然气接气站已经超负荷，未来两年也不会有新接气站，根本无法提供新电力。因此，台湾未来几年势将出现缺电和限电。

台湾民众未来两三年将饱受停电、缺电和限电困扰，而眼前更大困难则是新冠疫情大爆发。台湾本月初出现华航机组人员集体感染，病毒过去数天在社区急速蔓延，周二才只有七宗本土确诊，周五公布升至29宗，行政院长苏贞昌昨早公布过去一天确诊暴增至180宗。

拒大陆疫苗将无针可打

虽然外界估计台湾有新一波疫情，但却没有估计到大爆发如此迅猛，反映过去半个月处理华航机组和防止扩散上出现严重疏漏，才让病毒在社区急速扩散。台湾过去一年多被视为防疫模范生，政府也自我感觉良好，忽略了变种病毒的凶猛，才有本次掉以轻心。

疫情大爆发除反映台湾政府的管治轻忽外，还凸显其政治凌驾管治的遗害。台湾舆论便质疑，为什么高危易受感染的机组人员，没有优先接种疫苗防疫，令病毒出现由机组人员传入社区的大漏洞，背后原因则是台湾极度缺乏疫苗。

香港2月已开始疫苗接种，并保证这几个月间有超过1000万剂疫苗抵港，但台湾迟至3月底才接种疫苗，手上只得30万剂阿斯利康疫苗，故接种缓慢，至今民众接种率不足百分之一。

台湾疫苗严重短缺，皆因政府去年订购疫苗时一开始就排除大陆疫苗，又因复必泰疫苗经内地药厂分销亚洲而无从订购，结果至今只取得小量阿斯利康疫苗。疫情大爆发，民众抢打疫苗，但台湾根本不知道何时才有下批疫苗运抵，很快将出现没有疫苗的困境。

蔡英文政府管治能力常受质疑，又因政治凌驾一切而加深各种问题，若不自我反省和纠正，刚过去的黑色一周，可能会不时复现。