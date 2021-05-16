中央地方联手防疫，别再威权双标又甩锅

《联合报》社论

台湾冠病本土个案剧增，昨天单日新增本土确诊180人。连日来单日新增本土个案从16例、29例，快速跳升六倍达到180例，呈现多点大爆发；而且不只北北基宜沦陷，病例还扩及桃园、台中、彰化、台南和高雄。疫情之迅猛，令人心惊。中央流行疫情指挥中心宣布双北提升到第三级警戒，恐怕不足以围堵疫情，应该慎重考量新北市长侯友宜“强烈建议”将桃园、基隆、宜兰一起列入三级警戒的主张。

这波来势凶猛的疫情，虽然多数与万华茶艺馆、新北狮子会和宜兰游艺场三大群聚有关，并与华航诺富特群聚密切相关，指挥中心也指几起群聚的病毒基因序列相同，认定都是同一个序列英国变异株的相互传播，但迄今仍有多例感染源不明。稍早双北有关三级或准三级防疫的讨论，还曾引起口水战。疫情指挥官陈时中前天虽然承认“现在有几把火烧得很旺”，却坚持防疫等级只到二级警戒，昨天终于将双北提升到第三级防疫。相对于地方的积极备战，指挥中心不但公文跑不过病毒，心态也嫌保守。

陈时中说，疫情发生的地方，阳性筛检率偏高，原本是百分之零点五，现在几个新北市、万华的筛检站达3%到10%不等。事实上，这次本土确诊数字大爆发，除疫调匡列外，主要就是扩大筛检的结果。像昨天180例中有43例与万华茶艺馆相关，明显就是台北市紧急设置快筛站扩大筛检出来的。看来病例还会继续增加，如果没有快速检出，很难想像以万华地缘及行业的复杂特性，疫情会怎样在地下窜流蔓延。

但近期侯友宜已经多次向中央提议应针对高风险区域进行普筛，却屡遭陈时中以“不要做没目的性的普筛”回绝。而指挥中心却又以万华出入复杂为由，发送60万个细胞简讯提醒有疑虑的民众到筛检站做筛检，等于还是采取了另一种形式的高风险区域普筛作法。可是这期间喷洒了多少政治口水，又浪费了多少防疫时间。曾经兢兢业业的“超前部署”，早不知丢哪了。

连日来疫情搅扰人心，最突兀的是行政院长苏贞昌还跳出来摆权威，既骂人又甩锅。在疫情发生变化，陈时中宣布提升疫情警戒到第二级之际，苏贞昌临时跑到指挥中心板脸要求全民：“大家该收心了！”但他岂不知道最该收心的就是政府！而当疫情急剧升高、病例开始爆发时，苏贞昌又紧急新增视察桃园防疫旅馆行程，直指这波本土疫情，是因为有人没有做好指挥中心的防疫SOP；但他为什么不先问问民进党立委范云和指挥中心有没有遵守SOP？

苏贞昌昨天说“这次的病毒源头单一”，换言之，病毒源头仍然指向华航诺富特群聚。但华航诺富特又是如何成为破口的？许多人怀疑，范云召开协调会“强烈建议”机师检疫放宽为“3+11”后形成防疫破口；范云否认施压，指政策是专家专业决定。严格地说，立委遵守的是“陈情—施压—甩锅”问政SOP，至于背锅的指挥中心专家们，只能弃旧换新的SOP了。

同样是向中央政策建议，范云的“强烈建议”，被网友形容为“3+11=确诊人数180”；侯友宜的“强烈建议”则屡被中央打枪。其实冠病的《防治及纾困振兴特别条例》已经给政府特别是指挥中心从预算到政策的大量空白授权，以便在行政效能上收集中与及时之效。但防疫专业是无法垄断的，中央与地方联手防疫，别再搞威权、双标又甩锅。