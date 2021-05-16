台湾苹果日报停刊的关键

作者：王尚智

《苹果日报》纸本停刊的时间点，当然与黎智英恰好在香港被裁决“冻结名下股权财产”有关。

一旦被冻结了，很多法律交易都无法进行，同时若又在运营亏损的前提下，其他资金调度周转的能力一旦卡住，大抵也撑不到出售交易的期限了。

包括三立在内，被民进党党政高层要求帮忙“接手”《苹果日报》，这是媒体江湖私下众所皆知的事。

但媒体资产的“价值”，来自市场虚实相交的“实力”！《苹果日报》这几年已经确实没有实力了，出价只能任人无情宰割。

而如今连“被宰割”也等不起奢侈的磋商了！关闭纸本、进行接近半数员工的裁员之后，或许才能来到终局谈判上桌。

而这个所谓终局，结局也还是希望维持一个最终可被出售的“基本原始规模”：只剩400多人不到的媒体结构，确实就是2-3亿内（新台币，下同，950万-1400万新元）的交易价格了。

只是，眼下将裁员300多人剩下400多人，是正式裁员的最初开始或者一次到位结束？之后还会继续裁吗？

若要细数苹果最后这几年的拼命转型，但每一次的尝试，如今看来都是距离市场人心需求更远。

首先，苹果影音内容平台当年创新十足，主要失败却在“投资规模太高”！

当年的高清数位设备，黎智英算是被“骗”了高达200多亿的投资，许多专门为他设立的代理公司，一卖完设备就结束营业。

随后在做各种花大钱创意内容节目的同时，却也没有掌握到攻下“有线频道”的最佳关键时机，太慢了些，现金多烧了数十亿。

其次，是苹果后来门槛太高的会员付费阅读，几乎掐死了自己最后的读者群！

即使最死忠的苹果读者，冲了一波付费，后续也冷静下来慢慢转移到其他免费的影音平台了。

而这些年恰好也是Youtube与社群影音窜起交替的时机，“不给人看”的结果就是“人们不看”了！

而苹果早年的影音内容规划，也没有评估“可再收看/看过即丢”的主题规划差异，片库本身甚至也没有回放的吸引力与价值了。

当然，苹果最关键的败笔，是政治内容自甘“绿媒化”，失去了最主要的中间读者群！

历经了几次选举之后，即使苹果在民调方面仍保持中性，但长期内部高层的政治倾向，总在选举季节的关键时刻，主导了整个内容评论的偏颇。

包括对于民进党政府的监督批判，失去了立场和力度，辗转累积而致的结果是：再也没有民众会挂在嘴边“我要向苹果爆料了”！

《苹果日报》因为政治立场的偏颇，逐渐连民众基层“爆料”若涉及体制与民进党声誉、派系时都多所节制，苹果就再也不是基层民间信赖的首要媒体了。

于是最后这些年，苹果已经几乎被一般基层民众视为“绿媒”，这实在是最大的可惜与悲哀！

黎智英个人鲜明的反共立场，即使在两岸最开放交流时，苹果大抵也是选择各种负面的大陆奇闻刊登，但这个并没有构成负面定义或影响。

媒体具备政治立场的倾向性，原本也无可厚非，但若在许多重大争议事件上同时协助着“淡化不报道”，只要有这么一两次出现，读者自然眼睛雪亮，更遑论这几年也有数十起政治争议，苹果仿佛噤声或坐壁上观。

《苹果日报》失去了媒体最关键的“信任”，也就失去了包括订阅、支持、舆论影响力等等连带的一切。

这次苹果宣布停刊，几乎只剩下媒体圈子内的自己人有些许感叹，社会基层大众中完全没有任何惋惜或不舍之声。

当然“纸媒”的立场，即使联合、中时、自由也没有谁比谁过得更好！

媒体市场本身的“时代变迁”是真正无情的推手，新闻读者获取信息来源和载具变化，这是根本性的对纸媒的集体生存，带来掠夺或凌迟。

媒体的生存仰赖“广告”，而广告或者因为市场景气低落受限，更多因为媒体途径转变而投放他处，其实所有纸媒最终都要面临“纸本收刊”的某一天到临！

话说回来，苹果内部这几年也并不是坐以待毙，各种转型尝试可能是纸媒中付出最多努力的，但显然几大关键没有解决：

一、台湾纸媒的“收入模式”并未新创改变，连带运营模式也是，这里有着媒体人缺乏产业创新实力的专业、疲乏或怠惰。

二、台湾纸媒终究还没有找到“to B、to C”的信息价值链条，除了最原始的收费工商报导之外，没有切割更多的产业、大众愿意另外付费的动机与目的。

三、台湾纸媒毕竟没有攻入“社群经济”的市场创新中取得角色一环，缺乏“信息经纪”的投资与开发，错失了时代变迁中建立新标准价值的机会，只是傻傻被社群利用，以及愚蠢的跟随引用。