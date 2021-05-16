未获邀WHA，台湾不需要自省？

作者：邵宗海

第74届WHA将在2021年5月24日召开，但直至5月10日下午5时报名截止之前，世卫大会都未向台湾发出邀请函，这应是自2017年以来，连续第五年未邀请台湾。

可是，在这之前，国际社会对台湾应否被邀出席本届WHA，支持行动真的像是雪球翻滚，其中声势的浩大可说是历年来所罕见。

譬如说，在召开之前的5月7日，美国国务卿布林肯曾经发布一篇题为“恢复台湾在世界卫生大会适当地位”的声明，就呼吁“世界卫生组织”（WHO）秘书长谭德塞，让台湾“立即获邀”以观察员身分参与第74届世界卫生大会。同时间，全球七大工业国集团（G7）的外长也在5月5日于伦敦发表公报表明：全力支持台湾有意义地参与世卫论坛及WHA。

再根据外交部发布的资料指出，由美国国会两院发起“Let Taiwan Help”这项活动，自4月27日至29日止，全球已有超过50国、250多位国会领袖、议员、跨国议会组织及高阶官员等国际友人热烈响应。而法国参议院在5月6日晚间更以304票赞成、19票弃权、无人反对的压倒性比数，通过“支持台湾参与国际组织工作决议”，并鼓励法国政府持续以具体作为支持台湾参加世界卫生大会。

以外交部的看法来说台湾的反应，G7外长会议公报是首度列入台湾，特别是在世界卫生大会即将召开之前，G7外长同声支持台湾参与意义格外重大。而且卫福部长陈时中5月6日在立法院也表示，现在世界各国力挺台湾加入WHO与参与WHA的声音与力道，比以往任何时候都来的更强，台湾今年接到WHA邀请函的可能性比以往都大。可见台北的乐观性之强。

但本届世卫大会到最终并未向台湾发出邀请函，美国《华尔街日报》5月10日在它的社论中就提到，对重新让美国加入世卫的拜登政府来说，台湾能否出席WHA，是美国对世卫影响力、改革力的首个重大考验。若台湾无法参与，“也会让拜登政府很难堪。”

对台湾来说，这是自2017年以来，WHA连续第五年未发出邀请。事先的信心满满，固是过度乐观所致，但结果不如预期，是否需要深切反思，彻底检讨台湾被WHA排出门外的因素？

一、五年来，台北一直希望寻求国际社会支持出席WHA的策略，显然未见奏效。即使2000到2008年陈水扁总统任内，同样的策略运作也有见挫折，在在说明了一点：台北坚持在两岸之间没有存在“九二共识”，今后挫败将不是只有WHA的一个例子。延伸来看，还将有更多国际组织会面临“有门难入”的局面。我们过去只会高调申诉“公平正义”，却忽略了国际政治在过去几百年来是一直被“强权政治”所摆布，而且强权国家绝对是自身利益挂帅。

二、因此，必须重新思考一个新的策略目标，因为解铃仍在系铃人，如何将台湾可以重回国际社会的理念落实在现实的政治环境里，就必须再次彻底厘清与中国大陆的互动关系。陆委会副主委邱垂正在5月13日曾经表示，推动两岸健康正常交流是双方共同责任，目前台北已研拟疫情缓和后，逐步恢复两岸正常交流的相关措施。但是新一页的两岸政策内容可能为何？并未见说明。

三、陆委会5月8日在官方网页上已以正式标题表示：“台湾已经翻过九二共识的历史一页”，表示台北将不再使用这个马英九时代用过的“通关密语”。但是新的说词可能是什么？也没见说出，但既然释出“已研拟疫情缓和后，逐步恢复两岸正常交流的相关措施”，当也需了解北京所乐意见到一些可让双方恢复“接触”的前提条件应是什么。

四、5月15日台湾因疫情延烧，台北市与新北市已升到三级管制，表示面临一个难以阻挡的疫情，必须要有更胜一级的防范措施来应对。那面对WHA的挫折，政府难道不能改变一下策略吗？

