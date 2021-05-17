当“护国神山群”离开台湾

来源：《中国时报》社论

全球芯片短缺困境未解，美、欧、日及大陆莫不想方设法降低对台、韩高级芯片的依赖，韩国也积极投资先进芯片制造，希望超越台积电。台积电能否维持主宰全球芯片代工市场的地位，受到台湾人关切；对于是否能培养下一座“护国神山”或“护国神山群”，也产生企盼。台湾需要不断培养出新的护国神山，一来可以强化经济动能，二来万一“神山”不敌地缘政治考验，仍有其他神山可以依恃。

台湾研发创新能力不差，近年各项国际竞争力评比都有杰出的表现。2019世界经济论坛（WEF）将台湾创新能力排列为全球第四，领先诸多先进国家，更狠甩亚洲各国。之所以有如此强大的创新能力，当然有诸多原因，设立于1973年的工业技术研究院，拥有6千位员工，多年来努力进行各种技术研发，再转移给产业界运用，已成为台湾制造业发展茁壮的一大助力，此应是重要原因。

不仅如此，由工研院研发技术而衍生出来的企业，也为台湾经济发展增添动能，例如，在半导体业领先全球的台积电、联电、台湾光罩、世界先进等，都是工研院的衍生公司。但所谓“小时了了，大未必佳”，今天的工研院，还有当年的能耐吗？

细究该院的研发表现，我们必须承认，还是“有两把刷子”。以号称“创新界的奥斯卡”－爱迪生奖而言，4月公布的名单中，工研院就获得了一金一银，多年累积下来，是亚洲获奖最多的研究机构。

以评估智财权闻名的科睿唯安（Clarivate）2月公布的“全球百大创新机构”评选中，工研院完成了连续四年的第五度获奖，毫不逊色地和苹果、微软、英特尔、高通、三星等国际知名企业同列榜单。透过大量技术移转，和超过200家的衍生及育成公司，工研院的确为台湾工业发展提供了非常显著的贡献。

然而，不可讳言，工研院近年已经无法再衍生出令人瞩目的企业。几年前工研院开发成功，原先期待可以取代通讯软体Line，而被前行政院长林全要求全体公务员下载、被台湾人寄予厚望的“揪科”（Juiker），居然在技转给源思科技之后，却放任负责人掏空，去年底人去楼空形同倒闭，辜负了台湾人对国产通讯软体自立自强的期待，也让未来可能创造的大饼消失，研发人员的努力付诸流水，却未见工研院或经济部检讨究责！

近来媒体揭露工研院令人惊骇的事迹，就是在半导体材料市场上，2000年后才出现的“第三代半导体”（以氮化镓或碳化硅取代硅，具有耐高电压或高电流特性）正飞速成长，工研院好不容易在这个领域培养出来的“独角兽”瀚薪科技，去年悄悄解散，几个月后却在上海成立了同名新公司，引起台湾媒体注意，也让工研院研发成果的后续发展引发外界的质疑。

探究这个案件的原委，是工研院研发成果衍生的瀚薪科技，拥有10件碳化硅半导体关键专利，但创业初期烧钱甚巨，竟找不到“天使投资人”投资，八年间烧掉10亿元新台币后，只好出售专利给对岸具官方背景的创投业，并将团队移往大陆另起炉灶。台湾投资环境若不改善，新创企业将由台湾培养、大陆成长茁壮。也就是台湾投下巨资打造的工研院所培养的“护国神山群”，将移往对岸，“台湾研发、大陆成长茁壮”成为两岸经济合作新模式。

当年台积电成立时，是由代表行政院的政委李国鼎，带着经建会主委赵耀东和工研院院长张忠谋，逐一拜访民间企业龙头王永庆、辜振甫和吴舜文等人，为台积电找投资人。今天政府的角色已经改变，当然不能要求企业拿钱投资，但也不该短视到只管技转是否能拿到权利金。负责任的政府应积极改善投资环境，吸引全球资金投入，才不会让下一座“护国神山”离开台湾。