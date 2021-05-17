太平洋对战“中国必输”？解放军“近海拒止”美军有本钱

来源：香港01

作者：孙飞

2021年5月11日7时，中国大陆军机再度巡航台海，遭到台湾空军警戒和广播驱离。众所周知，台海议题的关键玩家是中美两国。大陆军机在台湾的频繁活动，则是基于对美军的反介入和区域拒止能力。除了引人注目的空中力量，神秘莫测的数字信息领域对抗，中国海面上下对美军而言亦有一定的威慑力。

不久前的2021年4月23日是中国海军节。当天中国国家主席习近平在海南三亚某军港为一次性入列服役的长征18号、大连舰、海南舰三型海军主力舰艇授予军旗和命名证书。

这三艘舰艇的同时入列，也将进一步增强解放军的水上和水下作反介入与区域拒止能力。尽管中美两国海军整体实力仍有较大差距，但解放军在中国近海已经构建起足以威胁到美军介入的能力体系。

自二战以来，美国取代英国维持一支巡视全球的进攻性海上力量，即使是“冷战”期间前苏联的海军也难撄其锋。前苏联与中国采取“非对称作战”的策略，重点发展导弹、潜艇等军事武器。因此，水下神出鬼没的潜艇便成为中国对美反介入和区域拒止能力的重要组成部分。

2020年末美国《海军新闻》引述美国国会报告的数据称，中国估计有66艘潜艇，数量排名第三，次于朝鲜和美国，俄罗斯排名第四。四国潜艇数量都在60艘以上，排名第一的朝鲜约有71艘。四国潜艇具体数量或有落差，但其排位和数量范围大体符合外界预期。

相比之下，中国与朝鲜的潜艇技术和战斗力均落后于美俄，而且差距较大。中国的潜艇大多为柴电动力，饱受噪音问题困扰，体型也相对较小。不过由于造价便宜，数量相差不多，在中国近岸浅水区域的提前或长期性集中布阵也可构建一定的威慑和反介入能力。

中国的核潜艇也有一战之力。美国国防部2017年的一份评估报告称，自2002年以来，中国已建造10艘核动力潜艇，其中包括六艘能发射反舰和对地攻击型导弹的商级I型和II型核动力攻击潜艇，以及四艘晋级核动力弹道导弹潜艇。这份评估报告指出，“四艘现役晋级弹道导弹战略核潜艇，意味着中国首次拥有可靠的海基核威慑力”。所谓“商级”“晋级”分別是北约给予中国093型、094型核潜艇的代号。

习近平在4月23日授旗的长征18号潜艇有一个“龟背”状突起，其实是该潜艇存储和发射潜射导弹的舱室，有专家称其为094A型战略核潜艇的升级版。该型核潜艇主要针对美国本土，是中国对美核威慑的一部分，而反介入与区域拒止则主要依靠093型攻击型核潜艇。

中国目前约有八艘093型核潜艇。该型潜艇可能配备有六个鱼雷发射管，携带多种型号的鱼雷、水雷和潜射反舰导弹，最大潜深400米，航行噪音约110分贝，自持能力80天。该型核潜艇电子设备据信达到美国洛杉矶级核动力攻击潜艇中期型号的水准，甚至和早期型号的971型核潜艇或维吉尼亚级核潜艇持平。

据信在093型服役之前，基于最新技术水平的095型核潜艇已在研发之中。美军远道而来的舰艇将会面临中国这些作战实力持续增强潜艇的鱼雷、反舰导弹的威胁与反制。

大连舰是一艘055型导弹驱逐舰。该型导弹驱逐舰被认为是除航空母舰和两栖攻击舰级別外，二战后亚洲建造的吨位最大的作战舰艇。此型舰的服役，标志着中国的驱逐舰已经跻身于全球最先进军舰的行列。鉴于其万吨以上的吨位及火力，美国国防部在其2017年的白皮书中将055型划分为巡洋舰。

该舰搭载有源相控阵雷达，112具舰载通用垂直发射系统，24联装红旗-10A近程防空导弹。在航母战斗群中，055型驱逐舰承担编队防空、反舰、反潜和遂行对陆攻击作战等多重任务。

在世界范围内的同一级別驱逐舰中，055型导弹驱逐舰的技战术特征和性能参数与美国阿利·伯克级导弹驱逐舰最接近。阿利·伯克级自20世纪80年代末开始建造，已服役近70艘，据称还将继续建造至2045年。

055型驱逐舰充裕的排水量、舰内空间和动力装置功率，也意味着具备更大的改进和升级潜力，料将成为中国未来相当长一段时间里反介入和区域拒止的主力舰艇之一。大连舰是中国第3艘服役的055型导弹驱逐舰，另有四艘试航、一艘下水舾装、八艘在计划之中。

有055型驱逐舰护卫的中国航母编队的作战能力也在迅速提高。目前中国已有“辽宁”号、“山东”号两艘航母，新航母将会陆续有来，航母编队数量也将持续增长。

航母的战斗力主要体现为舰载机所形成的空中防卫与打击力量。中国现役两艘航母的舰载机目前均以歼-15为主，这也是中国海军第一代舰载机。该机拥有10个武器掛点，最大武器荷载6500公斤，可搭载空对空导弹、反舰导弹、空对地导弹和反辐射导弹等。

被称为“带刀护卫”“中华神盾”的052D型导弹驱逐舰也颇受关注。052D型驱逐舰实现了解放军海军水面舰艇防空、反舰或反潜等多种舰载武器的共架发射，可单独或协同海军其他兵力攻击水面舰艇、水下潜艇，具有较强的区域防空和对海作战能力，甚至对地打击能力，预计总共建造25艘。

052D型导弹驱逐舰是中国海军建造数量最多的一型导弹驱逐舰，于2014年起大量装备。由于“平台通用化、装备模块化”，该型驱逐舰可以轻易如“下饺子”般建造和入列。由其数量优势所构建的作战实力也不容低估。

中国还有数量较多的056型和056A型导弹护卫舰。据称，056型有22艘现役，056A型更有52艘之多。026型护卫舰兼有防空、反舰和反潜功能，056A更被认为拥有了拖曳声吶这样的高端反潜设备、强化了反潜能力，补上了中国海军反潜的短板。

另外，日本《外交学者》杂志网站在2014年曾有报道称，中国正在加紧打造自己海洋水声监听系统，以满足未来在太平洋地区遂行反介入和区域拒止的作战需求。文章称，通过建立海洋水声监听系统，不仅能够显著提升中国军队的反潜作战能力，使他国潜艇在这一海域的活动受到极大限制，而且海洋水声监听系统所收集到的情报信息还有助于提升中国潜艇，特別是导弹核潜艇的作战效能。

不论是水上还是水下舰艇，都只是中国反介入和区域拒止的部分组成，需要与空军各式战机、战略支援部队各类导弹相互配合，建立起一整套立体防护网络。

台湾退役军官及前立法委员帅化民曾称，中国的核武、海、空军和整体军力都不如美国，“解放军若开到太平洋，跟美国开战，中国一定输，但如果（战场）在中国东南沿海1000公里内，中国不见得输。”

暂且不论帅化民的太平洋对美作战“中国必输论”是否符合事实，中国水上水下军力与美国相比仍有较大差距，但是在中国近海作战确实将大幅增加解放军的赢面。中国海军长期以来相继奉行“近岸防御”、“近海防御”战略，近年才逐渐向“远洋防御”转变。这种战略调整其实也反映了中国军队近岸与近海防御，或者说针对美国“反介入与区域拒止”的自信与能力。

