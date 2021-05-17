林郑生日振英“投桃”贺寿

来源：星岛日报

作者：杜良谋

*此文发表于5月14日

昨日是特首林郑月娥生日，前特首、全国政协副主席梁振英昨日在其facebook专页先上载一幅桃相，称：“家中种的桃收成啦，送给所有今天生日的朋友。”一小时后，他再于同一专页，上载自己对纾缓香港深层次矛盾——土地及房屋问题的建议，呼吁港人重新考虑在郊野公园边陲地带兴建居屋。这段中英文双语版本的文字，政圈中人形容似是一份竞选政纲，亦笑言振英向林郑“投桃”，不知他希望林郑如何向自己“报李”。

梁振英在发表“政纲”的同时，提及政府换届之后，就中止了他在行政长官任内曾邀请房协就使用郊野公园边陲地带，进行的生态及技术研究，“两年过去了，香港的房屋问题持续恶化。”颇有向林郑“挑战”的意味。

有资深建制人士直言，特首“跑马仔”游戏已经开始，留意到近日无论是特首林郑月娥或财政司司长陈茂波均频频出席不同活动争取曝光，包括金融与经济论坛及各种商界活动和典礼。更重要的是，这些场合都有不同界別选委出席，有心竞选的人便可趁机争取支持。另一边厢，梁振英亦非常进取，有人形容梁近日心情愉快、精神非常好，对于推动大湾区发展及十四五规划的工作，做得比政府还要积极。

特首选战提早进入白热化阶段，建制中人表示，回顾上次特首选举前夕，2016年12月时任特首梁振英以照顾家庭为由宣布不竞逐连任、时任财政司司长曾俊华请辞、选委会选举公布结果后，选战才开始变得激烈；今年选委会9月才选举，特首选举更是明年3月才举行，各有志问鼎特首的人选已开始高调行事。提早开战的原因，可能是其中一边觉得“吃紧”，希望更早展开竞选工程。

熟悉中央消息人士认为，新选制下，1500名选委主要“睇（看）中央拍板”，至于中央“拣蟀”条件，相信是需要有很强执行能力的人，以尽快解决香港社会面对的深层次矛盾。由于中央至今意向未明，对于目前的特首战，多数建制中人暂时都保持距离，避免淌这趟混水。

曾在梁振英任特首时代出任行会成员的全国政协委员张志刚指，梁振英昨日在fb上的意见只是重提当年他任特首时建议，并且是最快解决问题的方式。他续指，当年土地政策分短、中、长期觅地，短期主要是改划政府用地、绿化地带等，中期则讨论郊野公园边陲地带，十年八载便可纾缓房屋供应，长期则是中部水域填海，类似今日林郑月娥提出的“明日大屿”，不明白为何今届政府会叫停当年的土地研究。张志刚又称，梁振英重提建议，只是希望拋砖引玉让社会讨论，至于如何“投桃报李”，他就不多作猜测了。