当抗疫战争变成“白发魔女传”

来源：联合报

台湾防疫出现破口，确诊者节节上升，各种千奇百怪的信息也蜂拥而出。散布夸张疫情或错误防疫措施的谣言固不可取，但一些游走法律边缘的资讯却同样可能影响防疫，更可能因为掌权者的选择性态度而破功。

这几天最夸张的，当属部分媒体不明究里，单以台湾卫福部长陈时中记者会的头发颜色照片作对比，硬生出“一夜白头”的造神新闻。一时间，“铁人部长”的宵衣旰食形象又成为许多人的传诵素材，也大幅“冲淡”了台湾人对中央防疫不力的批评。

不过眼尖的网友却也发现，早在去年九月陈时中即曾以一袭黑风衣搭配几乎满头白的“熟男新英雄”形象登上时尚媒体封面并风靡全台，媒体人周玉蒄的“放言”还报道称：有人翻出台北市长柯文哲日前出席“台北TOP时装设计大赏”的穿着做比对，并表示“陈时中打扮起来是型男，柯文哲则是灾难”。

陈时中抗疫辛劳不容否认，但抗疫成效却怎么样也无法与辛劳直接画等号，更遑论以发色或发量作为衡量标准。这么简单的道理，却能够在台湾被颠覆、被操弄，怎不让人喟叹！

更进一步言，这次的防疫破功，很大一部分要归咎于防疫指挥官头“发下”的判断与言行出了问题。周玉蔻抢在疫情中心发布消息前，以个人面簿转“放言”报道的取巧方式，发文暗示昨天新增207例确诊。面对民众质疑“为什么可以事先得知消息且比指挥中心更早公布？”应否开罚，陈时中先是回应“不知道”，经媒体体持续追问才改口“由法制组依法办理”。

陈时中一向对发布疫情相关信息十分敏感，这次更是明知是有内部人士泄露，竟然表示，“若讲的数字差不多，要再请法制研议”。对照国民党台北市议员徐巧芯面簿公布染疫纽籍机师轨迹图表却被调查及指挥中心扬言提告，双标也太过明显。也难怪许多网友纷纷开酸，“颜色对了什么都对了”。

在这场防疫长期抗战中，唯一不变的真理就是“病毒不分蓝绿”。但从陈时中与部分媒体的表现，显然这部抗疫战争片早已被导成了“白发魔女传”，更可悲的是，“区分蓝绿”已隐隐然成为导演的主轴意识。