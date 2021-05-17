从美国力挺澳洲 看拜登如何重振盟友

来源：香港01

作者：纪澜

美国国务卿布林肯5月13日会见到访的澳洲外长佩恩时，称美国不会让澳洲独自面对中国的“经济胁迫”。“我已经重申过，美国不会让澳洲独自留在场上，或者说赛场上，去面对中国的经济胁迫。这就是作为盟友（应该）做的。”他还表示，美国“已经向中国明确了这点，即这种针对我们最亲密的伙伴和盟友的行为，会阻碍我们和中国之间的关系改善”。

此前，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔3月也曾表示，在中国停止对澳洲“经济胁迫”之前，美国不会让中国在美中双边关系上得到改善。拜登政府已经明确告诉中国政府，“我们不会让澳洲孤立无援”。

在中澳关系持续下滑之际，美国的表态表现出了对澳洲的力挺，尤其是将其与中美关系改善与否掛钩，可见美国对盟友的重视。

美国需要这样做，原因在于：一方面，拜登政府宣布“美国回来了”，要修复与盟友的关系。澳洲与中国龃龉不断，外界都在观望美国的态度，这时候，美国必须要站出来表示出对盟友的支持与维护，以体现自己在全球的领导地位，这种政治表态是必要的；另一方面，澳洲倒向美国、反对中国的做法是美国乐见的，美国需要“肯定”澳洲。

但美国的明确承诺恐怕只会停留在口头之上。从经贸上讲，中国对澳洲的“惩罚”不是美国能解决的。美国是澳洲的第三大贸易伙伴，美澳贸易额远远落后于中澳、日澳。并且，而澳洲一直不是美国主要的经济伙伴，根据美国贸易代表办公室的数据，澳洲是美国的第21个贸易伙伴，排名不在前十名之列。

澳洲在中国的经贸损失，美国难以弥补。相反，美国还在“抢占”澳洲撤出中国后的市场。在中国限制进口澳洲的农产品和煤炭后，中国则找到了替代供应来源，其中就包括美国。比如，2020年10月，中国限制了澳洲的煤炭进口，之后增加了从南非、美国的进口。美国在2021年2月向中国出售了近30万吨用于钢铁生产的焦煤，而2020年10月时这一数据几乎为零。

澳洲继续与美国捆绑，其所面对来自中国的压力只会有增无减。澳洲正在成为美国在印太抗华的急先锋，成为中美博弈牺牲品的可能性也在提升。在各国仍在谨慎面对中美的压力时，澳洲进一步靠拢美国的做法只会招致中国的不满，其在中美之间渔利的空间将进一步压缩。

并且，美国所说的中澳关系会影响中美关系的改善更是一句空话。随着中美结构矛盾的爆发，中美关系的恶化自特朗普时期就已经开始，拜登上台后仍难改这个大势，在“竞争合作对抗”的原则之下，中美关系的改善将会异常艰难。即便美国要改善与中国的关系，恐怕也不会真正顾及盟友的感受，美国所考虑的是自己的利益，以本国优先为导向。盟友可能是牵制因素，而非决定性的因素。

美国是一个舆论高手，支持澳洲、抬高澳洲在中美关系中的作用，口头上的承诺便可让澳洲进一步靠向自己。同时，“经济胁迫”一词，美国暗中批评了中国，还营造出了澳洲是“弱者”、“受害者”的形象。美国认为自己为盟友做到了“仗义执言”，但能否拯救盟友于水深火热是另外一回事了。