澳洲智库称中国对澳经济高压战略失败

来源：ABC中文网

多年来，澳大利亚农民一直把繁荣的未来寄托在不断增长的中国市场上。然而，受到中国一连串贸易制裁的产业正在拓展新的贸易关系。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）称，中国对澳大利亚进行经济“高压”的战略行动是失败的。

洛伊研究所首席经济学家、国际经济项目主任罗兰德·拉贾（Roland Rajah）说：“如果中国的目标是改变澳大利亚政策、造成经济损失或向第三国发送警告不要反对北京，那么我认为可以有把握地说，中国在这三件事上基本上都已经失败了。”

在中国政府启动对大麦征收关税的长期贸易制裁12个月后，受到影响的出口商正从“中国梦”中醒来，通过与其他国家建立贸易关系来弥补损失。

根据澳大利亚统计局的数据，自去年10月以来，只有3.3万吨澳大利亚大麦出口到中国。与此同时，沙特阿拉伯以150万吨的购买量成为了最大的出口市场。

自去年10月中国实施非正式进口限制以来，澳大利亚的煤炭出口几乎下降到零。

昆士兰州资源委员会（Queensland Resources Council）首席执行官、曾长期担任联邦资源部长的伊恩•麦克法兰（Ian Macfarlane）表示，印度经济从疫情中复苏，填补了大部分缺口。

澳大利亚牛肉出口是另一种受贸易紧张影响的关键大宗商品，去年对中国的牛肉出口量和出口额分别下降了35%和28%，不过下降的主要原因是与干旱有关的供应问题。

中国仍是澳大利亚的第一大农产品市场，尽管目前关系紧张，一些生产商仍在想方设法绕过贸易壁垒。

不过，澳中贸易紧张关系，葡萄酒和龙虾等高端产品受到的影响最大。

去年11月，澳大利亚葡萄酒生产商被征收高达212%的惩罚性关税。在截至2021年3月的12个月间，澳大利亚在中国大陆葡萄酒市场的销售额下降了24%，跌至8.69亿澳元。