如何解两岸“疫情之乱”的结

《旺报》社评

台湾再度无缘世界卫生大会（WHA），又遭遇疫情严峻的考验，大陆本土疫情也出现回潮。原以为两岸今年疫情受控后将可望恢复交流，但一方面政治情势依旧紧张，另一方面疫情警报再度响起，两岸关系欲走出“疫情之乱”，何其难哉！

台湾欠大陆一个感谢

疫情给两岸关系打上了死结，不单因为双方民间往来受到前所未有的限制，更严重的是双方社会出现相互敌视的民粹气氛，原本作为维系台海和平最关键的纽带，如今几近断裂。蔡总统主动提出“疫后恢复两岸交流”，福建接着宣布开通“两岸快捷通道”，两岸民间交流回春竟成为一场徒留记忆的“快闪”。

遗憾的是，台湾宣布开放大陆商务人士抵台后，未见具体新政策落地，福建开通两岸便捷通道后不久，即因台湾爆发本土疫情而暂停，两岸官方虽试着打开恢复交流的窗口，最后却沦为一场空，未能形成良性互动与正向循环。近期随着中美关系紧张、WHA议题延烧，大陆反美与台湾“反中”情绪高涨，两岸关系更坏。当此关键时刻，北京会如何表态？40年来两岸和平大局还能维持吗？

与其以“沙盘推演”的策略式思维因应陆方对台湾这一波疫情的动作，不如心平气和地回顾这一年半来两岸关系因疫情而生的风风雨雨，认真思考疫情中两岸各自的作为，并厘清是非对错。只有厘清这一点，才能解开疫情加之于两岸关系的死结。

台湾需要对过去一年来因疫情针对大陆的各种限制、仇视、敌对而负责。简言之，台湾必须就此做出检讨。平心而论，在武汉刚刚发生不明疫情之际，疾管署两位专家就获准赴武汉考察，后来疫情爆发各国手足无措，台湾立即管控两岸往来、切断传播途径，这难道不是在大陆的协助下才达成的吗？更何况，大陆并未阻扰台湾获得世界卫生组织（WHO）的病毒DNA序列、疫情资讯通报，在与世卫技术交流方面并不存在障碍，大陆也全力保护和救治境内染疫台胞，台湾真的欠大陆一句感谢！

可悲的是，台湾不仅没有向大陆道谢，反而从疫情爆发的第一刻起，就对大陆乃至所有带有大陆背景的陆配、台商、两岸家庭子女发起最恶毒、最难堪的羞辱和攻击。当然必须承认，蔡政府高层在内也曾多次向对岸释出善意、表达肯定，但在由民进党一手主导掀起的民粹烈火之下，这些理性的雨露很快就被浇灭，取而代之的是政府随波逐流，坚持对疫情表达歧视性称呼、推出许多违背人伦的政策、纵容执政党内人士的各种谩骂。

承认大陆抗疫成功

如今，台湾自己也深陷疫情，不知道当初企图借疫情政治化操弄的有心人等，是否尝到了惹火烧身的苦果？台湾是客观面对大陆抗疫有成事实的时候了！是向大陆诚恳道谢的时候了！回顾过去，无论是1991年华东水灾，还是2008年汶川大地震，台湾社会对大陆都抱以同文同种的同情，去年大陆首先爆发疫情，本应是两岸放下政治纠葛、从人性的高度重新携手的契机，台湾却做出了最差的示范。

另一方面，现在是大陆勇于承担“国之大者”责任，跨越政治上的隔阂，直接向陷入疫情之苦的台湾伸出援手的时机。近期经过快筛查出的患者中，有人发病时间可以追溯到一个月以前。换言之，台湾这一波疫情来势凶猛，隐形传染链已经在全台各地悄然扩大，再加上此次传播的英国变种毒株传染力更强，台湾能否安稳度过这个春夏之交，还是是未定之天。

相对而言，经过多次实战动员，大陆在普筛、疫调、轻症患者救治、医疗资源调配上已经积累了丰富的经验，已被WHO认可的陆制疫苗亦产能充足，所以，如果单纯从力量和能力上评估，大陆完全可以协助台湾撑过这段最艰困的时期。这时候就需要大陆以高超的政治智慧，以台湾人民普遍认同的方式，提供力所能及的支援。

人心都是肉做的，期待大陆展现出“关心2300万台湾同胞生命健康”的担当，相信在两相比较之下，台湾人民会真诚地向大陆感恩，而过去一年来乃至五年来，郁积在两岸关系的各种愤懑、仇恨、哀怨，将如过眼云烟，一消而散。