缺水缺电缺疫苗 这是蔡政府520大礼包吗？

五天内，台湾两度大停电，此刻的台湾正面临本土疫情大爆发，人民却无疫苗可打的情况。防疫已经够苦了，许多地方的民众过着供五停二的苦旱时光，现在还无电可用。别说已开发地区了，此刻的台湾，缺水缺电缺疫苗，简直就跟第三世界地区没两样。

513停电当天，从蔡总统、行政院长苏贞昌到民进党副秘书长林飞帆都赶紧跳出来进行“讯息认知战”，一再强调不是电厂出问题，也不是缺电，而是电网出包，隔天甚至说是因为工作人员不慎开错开关，才会导致大停电，错全推给了一根胖手指。

但当天台电就已经坦承，因为绿能供应不足、不少机组岁修加上用电超乎预期等几个状况加在一起“我们应付不来”，这不就是电力不足吗？如果发电量充裕的话，如何会因几个燃煤机组电送不出去就会全台分区限电长达五个小时，显示了台湾的发电一直在走钢索，根本禁不起一丝一毫的风吹草动。

当晚蔡总统出面举行记者会，说会强化电网。没想到隔没一周，竟然又再次出包。今天用电量再次创了五月高峰，兴达电厂下午先跳脱，到了晚间因为升载不及，再次分区停电。晚间照理已非用电高峰，且兴达电厂故障机组仅50万瓩，连水力发电都已派上用场，居然还会不够用，可见电力有多么吃紧。且上次还有先预告，这次很多地区连预告没有便无预警停电，人民生活陷入不便。五天内经历三次大停电，这好意思说是已开发地区吗？蔡政府还敢嘴硬说不缺电吗？

而就在此刻，一周内台湾的本土病例已经来到700多例，双北已进入三级警戒，人民活在疫情就在身边的恐惧之中。原本打气低落的AZ疫苗瞬间翻红，卫福部长陈时中上周六宣布暂停自费新冠疫苗接种，因为疫苗不够打了。而疫情爆发了一年多，台湾居然只有区区31万剂的疫苗可打，不但自费没得打，就算已经符合第二剂接种的公费对象也得先缓缓。不只没疫苗，台北市快筛才实施两天，就已传出没有病床，这就是蔡政府的超前部署，部出了这番景象。

更不用提现在全台陷入苦旱，森林野火不断，从山下到山上，都陷入了水深火热。之前网路流传一个笑话，上周六双北进入三级警戒后，台中地区居民也跑去大卖场，好不容易抢到泡面，回家发现根本没有水可泡，白抢了。这真是一个令人笑不出来的笑话，背后是一个多么无能的政府。

再过两天就是520了，没水没电没疫苗的台湾，这就是蔡政府送给人民的520大礼吗？