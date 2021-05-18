种族旧仇政客煽风 以巴战火复再燃起

香港01“01观点”

过去一周以巴地区炮弹横飞，巴勒斯坦武装组织哈马斯向以色列主要城市发射火箭弹，遭以军的铁穹防空导弹一一拦截。以军也向加沙发动反撃轰炸当地多个设施，甚至连美联社及半岛电视台的办公室也遭炸毁。以巴局势复见升温，源于以色列警方最近以防疫为名，于穆斯林的圣月斋月期间限制教徒进入耶路撒冷旧城圣殿山阿克萨清真寺，引起警民冲突。加上有犹太右翼组织于纪念1967年以军占领东耶路撒冷及圣殿山的“耶路撒冷日”举行庆祝游行，更大叫“阿拉伯人去死”的口号，更加令事件火上加油。日前巴人聚居的东耶路撒冷谢赫贾拉（Sheikh Jarrah）地区居民面临遭以色列法院逐出家园，便触发当地巴人青年示威，以警于冲突中一度攻入阿克萨清真寺，便成为哈马斯向以色列发射火箭弹的导火线。

事实上在美国总统特朗普卸任之前，以色列与阿联酋、苏丹、摩洛哥、阿曼、巴林等阿拉伯多国签订《亚伯拉罕协定》，似乎已把以巴问题置于中东各国外交事务的一旁，巴人的处境愈见孤立。而以色列在内塔尼亚胡主政12年下，也加速吞并巴人土地，制造以色列实然主权的既定事实。内塔尼亚胡同时间也推动新国籍法将以国境内占两成之多的阿拉伯人定为次等公民，在住屋、教育、福利等施以限制，也为国外舆论大为抨撃，甚至将之与上世纪南非恶名昭著的种族隔离政策相提并论。此次事件的导火线，正正便是巴人世居的东耶路撒冷谢赫贾拉地区，有几个阿拉伯家庭被犹太殖民者入禀，面临被法院逐出家园的案件，重燃起1948年以色列立国时70万巴人被迫流亡，以及1967年六日战争后以军占领东耶路撒冷及圣殿山的国仇家恨。

选举政治与族群分歧纠缠

由此引爆的新一轮以巴冲突，再次唤醒世人对渐被遗忘的巴人的重新关注。哈马斯的火箭弹纵使遭以军的铁穹防空系统悉数拦截，却也向世人显示巴勒斯坦的反抗意志，亦同时巩固哈马斯在巴人心目中的领导地位，同时与西岸法塔赫领袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）领导下的巴勒斯坦自治政府暗自较劲，令以疫情为由押后大选，实际是心知一旦选举其将要把大权拱手让予哈马斯的阿巴斯颜面无存。不过同时间备受国内反对派联合迫宫的内塔尼亚胡，也在冲突中得到天赐良机，成功分化反对派阵营令之组阁失败。要知道以色列过去两年半举行四次大选仍未能成功组织新政府，卷入多宗贪污案被起诉的内塔尼亚胡为保住总理一职得以继续留任。而以巴冲突后反对派领袖贝内特（Naftali Bennett）却与内塔尼亚胡重新谈判，顿时令反对派阵营分裂。

内塔尼亚胡再度在面临大位不保时化险为夷，令外界的阴谋论甚嚣尘上，甚至指控其在斋月期间故意打压穆斯林活动，借此煽动巴人的不满情绪制造紧张局面，分化反对派阵营内的右翼派系及左翼及阿拉伯政党，令对方无法顺利组阁。不管如何，连日来双方互射炮弹的画面成功令内塔尼亚胡及哈马斯各自得益，相反过百名加沙的平民则成为此场政治演出的牺牲品。同时间在内塔尼亚胡政府的极右犹太民族主义政策下，以色列境内的犹太人及阿拉伯人混居的城市却接连爆出种族之间的暴力衡突，如卢德便出现有巴人青年焚烧犹太商店及犹太教堂、犹太枪手射杀巴人及向巴人汽车掷石。在以色列近年的疯狂圈地下，国际共识的两国方案已成破局，然而在犹太人及阿拉伯人政经权力皆不平等下，两个社群又何以能在一国之下和平共存？