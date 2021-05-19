疫情下的义和团式浪漫

作者：林咏凯（台湾海洋大学食品安全与风险管理研究所教授）

去年台湾有许多境外移入的案例时，就有许多学者提出国门入境普筛的政策建议，当时疾管署认为据国际研究显示，距离个案发病日达十天后，或无症状者距第一次採检阳性十天后，几乎已无传染力，再者考量成本较高，所以採入境居家隔离十四天的方式来减少感染风险。

其实当时台湾已有厂商开发了自动化的PCR筛检机，从受试者的鼻腔与喉头拭子中，无人化在四小时内完成大量的病毒筛检，且可套用检测其他种类的DNA及RNA流感病毒（如:SARS、ＭERS、Ｈ1N1等），不但获得Nature发表还获得FDA与CE认证。当时厂商也捐赠一台给疾管署但似乎没有被善用。

试想国门如能普筛，利用前述PCR筛检机加上血清学套组，迅速得知病毒Ct值与抗体力价，再依检验结果是双阴性、单阴性等给予弹性的隔离与追踪策略。虽然入境旅客必须多出四个小时等待，但对保护台湾国民健康有相当大帮助。

台湾已有多个学术单位和厂商开发完成快筛剂或快筛机。很遗憾，因为决策团队的陈旧思维，加上台湾运气很好，并没有爆发严重疫情，所以居家隔离政策沿用至今。其中对航空人员的筛检更为宽鬆，这也导致后续的华航诺富特事件，加上人民掉以轻心，才会衍生至今日疫情爆发。

自疫情蔓延以来我常有种时空错乱的感觉，感觉自己好像回到清末，那个号召义民来抵御外侮的年代。疫情初始政府忙著做口罩，洋洋自得称“超前部署”，接着说是组成了“口罩国家队”，但疫情开始至今一年半，我们的疫苗还要仰赖进口。至于是我们的疫苗产业太弱，还是政府没有投入资源跟心力，有待商榷。

现今的疫情也告诉我们，去年八月政府拒绝入境普筛这个政策是错误的，否则不会有华航诺富特或更多看不到的感染源入境。

常常觉得台湾人民善良又浪漫，大多数时候都选择相信政府，以前的学者会说自己是永远的反对派，政策错误时针砭时事，却在这次疫情都选择缄默，善良浪漫的台湾人也没有得到应有的对待。当瘟疫蔓延时，能救命的会是药物与疫苗，而不是口罩，而政府都没有做好准备。末日来临前，你还要抓紧那张符纸，相信自己刀枪不入吗？