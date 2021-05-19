防疫“优等生”台湾为何深陷疫苗短缺困境

来源：德国之声中文网

被看作是全球防疫模范的台湾最近几天突然疫情大爆发，确诊病例迅速攀升。本周一新增本土确诊病例已多达333例。由于从今年3月开放疫苗施打至今，台湾的疫苗接种率十分低，不足1％，这也为台湾控制这一波疫情的进一步扩大带来了诸多问题和挑战。

根据Our World in Data统计的数据，目前台湾新冠疫苗施打总量仅为18.6万剂，施打率平均每百人仅为0.8剂。这一比例严重低于发达国家和地区的平均水平。

台湾境内疫苗施打率低同其购置的疫苗数量少直接相关。今年2月20日，台湾卫福部食药署宣布批准紧急授权使用牛津阿斯利康（AZ）疫苗，并核准德国、韩国、意大利这三个国家的制造厂生产的疫苗。据台湾中心中央流行疫情指挥中心公布讯息，截至2021年2月底，台湾采购约2000万剂疫苗，当中包括约1000万剂直接向药厂订购的阿斯利康疫苗。

3月3日，11.7万剂阿斯利康疫苗从韩国仁川运抵台湾桃园国际机场。卫福部部长陈时中表示，第一批抵台的疫苗是台湾直接向阿斯特捷利康订购的。

此后，台湾又获得世卫主持的疫苗分配机制（COVAX）分配的102万剂阿斯利康疫苗。COVAX向台湾供应首批19.92万剂在韩国生产的阿斯利康疫苗并于4月7日运抵台湾。累计加起来，台湾目前掌握的新冠疫苗总数仅为30多万剂，对于台湾2300万总人口来说可谓是杯水车薪。

买不到的BionTech疫苗

今年2月17日，台湾卫福部部长陈时中在接受台湾媒体采访时说，台湾原订向德国BioNTech公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。 他说：“有人不希望台湾太高兴，就停下来了。”台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。但他没有作出详细说明。 虽然陈时中没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。

中国上海复星医药集团是BioNTech公司在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区销售新冠疫苗的总代理。这些地区购买BionTech产的新冠疫苗只能通过复星药业。BioNTech公司在全球其他地区的开发和销售伙伴是美国辉瑞公司。

当时有报道猜测，陈时中试图越过复星药业直接与BionTech总部协商洽谈购买疫苗，但是这一说法并未得到证实。 BioNTech的一名发言人今年2月对德国之声表示，该公司与台湾方面的谈判目前仍在进行中，将适时公布进展。这名发言人表示：“我公司致力于在全球范围内协助抑止疫情。我们有意向在我司的全球行动框架内向台湾供应疫苗。”

但是此后并未有台湾购得BionTech疫苗的消息见诸报章。

中国大陆疫苗可否赴台？

随着台湾疫情升温，也逐渐出现一些呼吁蔡英文政府向中国大陆购买疫苗的声音。

中国国民党前副秘书长蔡正元5月12日发文指责民进党当局防疫不力，要求台湾地区领导人蔡英文召开紧急安全会议、采购大陆疫苗。他表示，紧急采购疫苗和筛检剂是当前最重大的安全问题，目前只有大陆还有存货，希望台陆委会主委邱太三姿态软一点去商量。

不过去年9月，陈时中 曾 在回应国民党质询时态度坚定地表示， 台湾没有计划购买中国大陆生产的新冠疫苗，而且“按照现行法规，台湾本来就不准许进口中国生产的疫苗类制品”。

今年2月中旬，陈时中再度表示，疫苗采购须符合安全、有效、可以买、有人愿意用等4原则，“中国​​疫苗前3项都不符，也不知多少人想用 ”。当时他在一场记者会上说：“ 目前中国大陆的疫苗无论在安全、有效性等技术性资料都不完整，台湾的法律也规定不可买，卫福部并没有修法的想法，专家也没有对中国疫苗提出特别建议。”

2月24日，中国国台办马晓光就相关提问做出回应时说：“我们的努力和关心是全方位的。当前（台湾）岛内能不能使用大陆疫苗，障碍、症结都不在大陆。”他说：“在使用大陆疫苗这个问题上，症结在于民进党当局的政治操弄。如果他们能够去除‘反陆抗陆’的政治心魔，台湾岛内民众使用大陆疫苗不存在任何问题。”

5月7日，世卫组织宣布， 由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。 中国国药疫苗也由此成为第6种获得世卫组织安全性、有效性和质量验证的新冠疫苗。

路透社报道称， 一位负责调查中方活动的台湾安全官员说，他们奉命要关注政府认为北京在从事的“认知作战”（cognitive warfare）。台湾政府认为，北京意图制造混乱，并破坏大众对政府因应新冠疫情的信任感。

所以，疫苗在哪里？

据台湾中央社报道， 台湾卫福部部长陈时中 今天（5月17日）表示，“很快就有下一批疫苗进来（台湾）”。在被问到有关台湾本土产疫苗与进口疫苗的状况时， 陈时中说，目前尚无新进度，而莫德纳（Moderna）疫苗也还是照原来时程抵台，没有改变。

5月13日，台湾总统蔡英文在国安高层会议结束后对外表示，“向国外订购的疫苗，6月后会进入分批交货期，预计7月底可以开始供应第一波国产疫苗，同时政府也将扩大国内疫苗生产及研发能量，支应未来需求”。

台湾驻美代表萧美琴14日表示，“已积极与美方药厂联系，争取让原先预定于六月送抵台湾的莫德纳疫苗能如期交货”。 萧美琴说，台湾之前施打疫苗意愿不高，过去与美方交涉重点主要放在为邦交国争取疫苗，在台湾发现本土病例，对疫苗的期待较过去迫切后，已透过不同管道积极接洽美方药厂，争取已经商购的疫苗能及时送达台湾。

而台湾前卫生署长杨志良则批评台湾本土研制的疫苗尚未完成三期临床试验。“照国际标准那就不叫疫苗，那不叫疫苗人家说我打疫苗，我去参加人体试验啊”。 他还建议蔡英文“身体力行”施打台湾疫苗，并炮轰陈时中防疫不力，应该下台。