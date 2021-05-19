美国人口普查数据决定未来政治

来源：中评社社评

4月26日，美国华盛顿特区，美国人口普查局发布最新人口普查统计数据，截止到2021年4月底，美国人口超过3.3亿人，比2010年增加7.4%。人口普查的结果，决定美国国会议员的席位分配。按照美国宪法，美国各个州的人口，决定在美国众议院的席位，同时也决定美国总统选举选举人团选票的分配。正因为如此，美国十年一次的人口复查，具有非常鲜明的政治色彩。

正如人们所知道的那样，美国是一个政治分裂的国家。美国民主党和美国共和党在总统选举中，争夺激烈。那些摇摆州，成为美国民主党和美国共和党竞选关注的焦点。美国民主党政府上任后，华盛顿特区希望成为美国新的州，在未来的选举中，获得参议员席位。不过从目前的情况来看，美国民主党政府无暇顾及华盛顿特区的要求，而美国共和党则会全力以赴，阻止华盛顿特区变成一个独立的州。

从人口普查结果来看，美国仍是人口增长国家。但是，正如许多分析家们所指出的那样，美国人口地区不平衡现象越来越严重。未来美国的人口结构将会发生怎样的变化，值得持续观察。

决定一个国家生死存亡的根本因素，是这个国家的人口。当然，如果人口众多，可是，人口素质相对较差，那么，这个国家不可能实现可持续发展。但是，如果没有足够的人口数量，讨论人口质量和素质问题，显然毫无意义。

中国国家统计局负责人明确表示，老龄化是一个发展趋势。这种观点是否具有普遍意义，值得持续观察。人类文明发展规律复杂，要想完全掌握，需要付出巨大努力。随着医疗卫生条件改善，人类平均寿命将会越来越长。从这个角度来说，老龄化是一个不可逆的大趋势。可是，平均寿命增加，并不意味着劳动能力的退化。随着人工智能技术广泛应用，无人驾驶汽车、无人驾驶飞机、无人驾驶农业机械设备，可以解放生产力，让老年人充分发挥自己的特长，不用付出体力劳动或者较少付出体力劳动，即可从事复杂的工作。

如果担心人口膨胀，阻碍一个国家经济的发展，或者担心老龄化，给一个国家带来沉重的负担，那么，就是典型的杞人忧天。

人口增长，可以促进科技的发展，增加社会财富。老龄化可能会导致体力劳动人口减少，但是，由于人工智能技术和辅助设备广泛应用，老年人可以从事过去只有年轻人从事的体力劳动。不论是环境卫生保护，还是田间作业，老年人都可以借助于计算机，从事各种复杂的劳动。不能因为人类进入老龄化社会，就认为人类不断退化。随着医疗水平不断提高，人的寿命会继续增加。在这种情况下，依靠科技创新，改变传统的作业方式和作业环境，可以实现资源的合理配置，充分发挥老年人的作用。

美国是一个移民国家。大量移民，改变了美国人口结构和社会结构。如今美国南部社区，拉丁裔美国人越来越多。那些来自于拉丁美洲国家的移民，不仅改变了社区文化，同时也改变了当地生产方式和生活方式。可是非常遗憾，美国忽视了移民产生的问题，结果导致社会矛盾急剧，种族仇杀不断。

美国曾经是一个自由开放的国家。不同种族的移民，给美国带来多元文化。不同文化的相互碰撞和交流，促进美国科学技术发展。而美国科学技术的发展，推动美国生产力变革。美国之所以成为世界最强大的国家，原因就在于此。

美国依靠自己发达的科学技术和教育体系，吸引世界各国优秀青年。外国移民的到来，给美国政治经济社会文化的发展带来无穷无尽的动力。无论是第二次世界大战期间犹太移民，还是第二次世界大战结束之后来自亚洲和拉丁美洲国家的年轻学者，为美国经济政治社会文化科技的发展作出了突出的贡献。

可是，近几年来，美国似乎开始实施保守主义，闭关锁国政策一个接着一个。如果美国对其他国家青年关闭大门，那么，美国高等院校将会失去优秀的学生，美国科研机构将没有合格的工程师和科研人员。如果美国继续对其他国家实施制裁，那么，美国企业将会转移到其他国家，美国经济的空心化现象将会变得越来越严重。

中国认为美国是一个科技创新国家，至少目前仍然是这样。中国愿意和美国开展合作，在文化教育科技领域全面交流，在相互促进基础之上，实现中美经济共同发展。可是，美国担心中国后来居上，超越美国成为世界第一大经济体，在国际社会建立联合抵制中国的战略同盟，在经济上制裁中国，在军事上遏制中国，在外交上孤立中国，在文化上排斥中国。美国的所作所为充分反映出美国的霸权心态。

中国希望美国保持开放的姿态，成为一个充满活力的国家，因为这对世界经济的发展的有益无害。可是，美国民主党政府和美国共和党议员，似乎把所有注意力都转移到中国身上，丝毫没有看到自身存在的问题。美国国会通过的一系列法律，企图将中国置之死地。这种极为特殊的心态，使得美国在处理中美关系问题上，总是以小人之心度君子之腹。

中国仍然是一个充满勃勃生机的年轻国家，而美国仍然是一个充满创新活力的移民国家。如果中美携起手来，在一系列重大问题上寻求共识，那么，世界将拥有无限可能。令人遗憾的是，美国似乎热衷于扮演破坏者的角色，在一系列重大问题上，破坏国际秩序，违反联合国宪章所确立的基本原则。美国的所作所为，让人们更加充分意识到，如果美国不改变自己的立场，着力解决本国的问题，那么，世界将变得动荡不安。

美国国内分裂严重，可是，在如何对待中国问题上，美国国会参众两院各党派的议员却能轻而易举达成共识。这说明美国为了掩盖国内的问题，极有可能把国内问题国际化，制造事端，甚至发动战争，给中国制造麻烦。

中国对于美国体制变革不感兴趣。可是，对于美国对华战略保持高度警惕。中国希望建立“新型大国”关系，中美不冲突不对抗，可是，美国需要敌人，需要战略对手，美国国会通过的所有法案，无不把中国作为战略对手。中国除了奋起抗争，维护自己的合法权益之外，别无选择。

中国作为世界第一人口大国，拥有最宝贵的人口资源。中国珍惜自己第一人口大国地位，在相当长的时间里，会采取切实有效措施，保持人口持续增长。

中国正采取措施完善教育体系，提高自己的教育水平，把人口优势变成资源优势。中国正竭尽全力，发展职业技术教育，通过建立高水平职业技术学院，促进职业教育健康发展。中国愿意在公平原则基础上，和美国开展竞争。但是，如果美国利用自己的霸权地位，搞不正当竞争或者恶性竞争，那么，中国将奉陪到底。

中美关系的复杂性就在于，中国希望和平相处，而美国充满焦虑感。美国希望中国四分五裂，就像当年对待苏联那样，把中国变成一个没有竞争力的国家。这种公然蔑视国际法基本原则，粗暴干涉中国内政的做法，注定会导致中美关系持续恶化。

中国不担心美国对中国发动战争，因为美国已经没有能力对中国发动全面军事战争，但是，如果美国肆意挑衅，那么，东亚地区乃至整个亚洲地区局势将会变得动荡不安。这对于中国的和平发展极为不利。

中国必须采取切实有效的措施，加强与美国各个社区各个族群的联系，让美国民众充分意识到中国是一个爱好和平的国家。华盛顿政府的对华政策，不利于中美关系的发展，损害美国的利益，同时也损害中国的利益。中国将会和广大美国人民一道共同努力，缔造一个公平合理的国际政治经济新秩序。