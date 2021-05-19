假如“多处错误的红头文件”没有在网上热传

来源：澎湃评论

一桩在网上传得沸沸扬扬的“红头文件出现多处错误”事件，终于有了官方回应。长沙市纪委启动问责，对3名领导责任人分别作出党内警告、党内严重警告处分，2名直接经办人作出政纪处分并调离现任工作岗位，1名经办人受到批评教育。

这个问责是有分量的。有关部门对此事件的定性是：“不恰当表述，并且出现文字重复、把关不严的问题”，后果是“引发了社会的关注和质疑”。试问，如果没有这个后果，也就是说，假如“红头文件出现多处错误”没有在网上流传，这个问题还能不能被及时处理？

之所以提出这样的猜测或者说质疑，是因为“自2019年4月28日起，长沙市资规局为了提升政务公开办事效率，将1枚‘长沙市自然资源和规划局政府信息公开专用章’交由湘江新区国土规划局代管，专项用于湘江新区范围内相关政府信息公开”。也就是说，湘江新区国土规划局代管市局的专用章已经有三年了。

而在这三年中，是否仅只发生过一次这样的“红头文件出现多处错误”？如是，6 人受到这样的处理，应当可以说是顶格了。据此，有理由推论，是引发了社会的关注和质疑的这个网上热传，促成了这个顶格处理。

这个结果究竟是可赞呢？还是可叹？

可赞的是，舆论监督发挥了积极的作用，得到了有关方面对问题的高度重视，并作出了顶格处理。

然而，细想之，又不免会有些可叹。叹的是，这个专用章下放代管三年了，这三年中市局对区局又是怎么管的？三年前长沙市资规局为了提升政务公开办事效率，把专用章给了区局，这三年间的办事效率是否真的提高了？有没有问题教训？这些，也许因为没有网上热传，公众也无法得知了。

这样的叹，不是无病呻吟。像这样的“红头文件出现多处错误”发生之后，有关部门并不能仅仅为了回应网上热传就事论事地处理几个人而了事。应当本着实事求是的态度，认真检查一下这个工作问题的来龙去脉，查背景，查根源，举一反三，引以为戒。这样才能有效避免其他不负责任的事件发生。

及时回应网络热点是必须的。但不能是为了回应而回应。现在面对网络热点，有两种倾向值得注意，一是“速甩锅”，比如，马上称事件的责任人是“临时工”之说，反正与己无关；二是“快刀斩”，比如，不管三七二十一先把当事责任人开除了事。这样对待网络热点，是对网民、对社会的不负责任，也是对犯错误的当事人不负责任。作为涉事单位（部门）、地方的有关领导，自己该承担的责任，还是必须承担的。这才是正确的态度。