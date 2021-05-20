从大陆角度判读军机绕台动作

《旺报》社评

5月以来大陆军机继续进入我防空识别区，次数虽未减少，但以慢速机为主，威胁性明显降低，各方有不同的解读。有认为是大陆改变对台战术，也有认为大陆军方不堪“灰色战争”消耗与风险，因而收敛。无论怎么解读，都是从台湾的角度出发，却未从大陆的目标与目的去理解。这是台湾面对大陆长期以来的思考盲点，不解决这个盲点，无论统独立场，台湾永远处理不好与大陆的关系。

西方兵圣家克劳塞维兹在《战争论》中指出，军事为政治服务，军事应追求政治目的的满足，而非一战一役的胜利，大陆一贯强调“党指挥枪”，军事为政治目标服务。做为世界第二大经济体，大陆主要目标是“大国崛起”，对内是14亿人的幸福生活，对外是与美国的地缘战略竞争，台湾问题附属于美国。

对台湾而言，大陆坚持统一，又未承诺放弃武力手段，加上内缩的社会文化，将解放军所有军事发展与活动，都认为是为了解决台湾问题而来。这样的解读在心态上可以理解，大象翻身很容易压坏身边的小树，保持警戒、谨小慎微是应该，但是若是把自己想像成唯一的箭靶，整日拿着放大镜觉得对方一举一动都是冲着自己而来，则容易陷入被害妄想的痛苦，失去对世界格局发展与利害关系正确的理解。

现阶段大陆建军目标是完成中华民族的伟大复兴，一切军事行动要为此目标服务。从这个角度思考，台湾问题在其中，特别是对军方而言的意义又是什么？《超限战》一书作者之一，曾任​​解放军少将的乔良曾在去年发表的一篇文章中可以见到一种思维，他认为：“台湾问题并非我复兴大业的全部内容，甚至连主要内容都谈不上。因为复兴大业的主要内涵是14亿人的幸福生活，收回台湾就可以满足这一大目标？因此，对中国人来说，没有比实现民族复兴更大的事业！一切都必须给这一大业让路，包括台湾问题的解决。”这不是说台湾问题对大陆来说不重要，可以放任台湾问​​题的恶化或无限期的拖延甚至被用作阻碍民族复兴的绊脚石，而是在大陆整体国家发展目标议程上与国际政治秩序的安排上，台湾问题不是台湾内部所想像的针对性与急迫性。

大陆军力从陆地走向海洋

中国是世界上少数同时拥有陆权与海权的大国。中国以农立国，长期忽视海上经营，但不要忘了在西方人开启所谓大航海时代，中国人在东南亚、印度洋、中东甚至远到东非都曾有过密切贸易与文化往来。随着中国的民族复兴恢复海上力量以保护贸易路线的畅通，也是如同近代所有大国所为一样的自然。所以解放军军机和军舰绕台的原因，一方面是向美国与日本显示中国大陆逐渐具有反干预能力，使得美日未来要军事介入台海的难度增加；另方面则是随着军力发展与海洋意识升高，中国大陆军队从陆地走向海洋的必然表现。所以总而言之，解放军在台海与南中国海的动作就是要防止台湾问题搅乱民族复兴的节奏以及确保中国大陆海权实力的发展。

美、英、日等传统海权国家自然也认识到这一点，为了围堵与压制中国大陆出海，于是利用台湾与南中国海来否定大陆海权发展的正当性以及干扰发展进程，也在这些地区或周边进行军事演习，加大对大陆海军的压力。陆权国家与海权国家双方激烈的较量，使得台湾成为东亚的危险热区，各方动作频频。

两岸之间始终互信不足，尤其蔡英文政府上台后五年多来，更是相互猜疑，增添两岸关系的不确定性，让台海安全成为全球性议题。台海军事行动的参与方，不仅止于两岸双方，军事活动又牵涉专业与机密，十分复杂，虚虚实实、真真假假，各方利用各种宣传管道散布形形色色的讯息。媒体、政客各取所需，选择性的解读，加以发挥。

政府应尊重专业，理解国际格局与大陆发展趋势，从大陆角度全盘理解大陆对外政策与作为，重建双边沟通机制。民间社会尤其需要独立思考能力，正确判读各方军事行动，不踩红线，就不必杞人忧天。