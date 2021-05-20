一场不知道敌人在哪里的战争

作者：汪志雄

从一开始，蔡英文政府对台湾防疫的定调就是“不作普筛，不封边界。”所以防疫指挥中心所采取的策略就是：首先，把冠病检测的费用订得非常高，以价制量。其次，将战线集中在防疫旅馆，借着自我隔离管理把病毒阻隔在外。这其中最大的盲点就是，让有症状的人因为检测又贵又麻烦，所以选择了吃药打针让它自己好。同时，自我隔离结束之后没有做筛检确认，所以许多没有症状或只有不明显症状的人得以进入社区。

这样的结果造成一个问题，就是无症状带原者在各处流窜，而我们从来不知道病毒在哪里。不过因为台湾人民良好的公卫习惯，所以至今都还没有爆发大规模的感染。

就冠病而言，绝大部分的染病者都没有症状或是症状轻微，过了一段时间之后就会不治而愈，因此最大的风险族群是在于老年人或者免疫系统薄弱的慢性病患者。

台湾在这种被动防疫的政策之下，许多老年人或慢性病患者即使死于冠病，因为不做筛检，也不会以冠病死亡结案，这或许可以解释为什么台湾冠病的死亡率远低于其他邻近地区。而且因为不做大量筛检，台湾的确诊人数也自然少的离奇。

基本上，这大概就是台湾引以为傲的防疫结果的真相。但是这一切，因为冠病病毒快速的变种以及冠病疫苗取得的落后，都将快速的改变。简单说，台湾的防疫效果完全是靠运气与人民的自我防护，跟陈时中和执政团队一点关系也没有。台湾现在面临疫苗延迟开打与社区群聚感染，真正的挑战才要刚刚开始。

蔡英文政府在防疫的整体策略上，至少犯了两个致命的错误。

第一、以被动的防守取代主动的追击。防疫指挥中心为了维持漂亮的数字坚持不做大量筛检，以至于许多人飞到境外才被其他地区发现确诊，形成了在境内作战却不知道敌人在哪里的窘状。最愚蠢的是对于高危险群的机师与空服人员，竟然在防守中放水，不但大幅缩短了自主隔离的时间，而且隔离的环境管理松散，毫无纪律可言。

第二、以政治取代专业的疫苗购买。疫苗原本就该是一个单纯的医疗专业与市场经济考量，无奈蔡政府总是以意识形态挂帅，意图在疫苗的取得过程中获得一些政治上与派系间的利益挂勾，造成了如今只能接收少量别人不要打而且快要过期的AZ疫苗。

影响所及，当其他地区都已经大规模施打疫苗，而且即将达到群体免疫的时候，台湾却才开始爆发感染源不明的社区感染，而且距离全民大规模的疫苗接种还遥遥无期，这将会是自疫情以来台湾所面临最大的挑战。

须知，运气是一体两面。美国著名的新闻记者与作家Hunter Thompson曾经说过：“Luck is a very thin wire between survival and disaster, and not many people can keep their balance on it. ”运气之于生存与灾难往往只是一线之隔，而幸运之神不可能每次都眷顾你。

从防疫一开始，陈时中部长就处处双标，不管是在口罩、包机、入境、居家检疫、自主管理、疫苗的购买、大型的群众聚集、疫情的消息揭露、防疫的透明度等等，陈总是按政党考量，依颜色办事。防疫一旦双标，心存侥幸，必生破洞。只怕台湾正在把自己的运气，消耗殆尽。