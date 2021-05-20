从疫情恶化来看台湾与印度的距离

作者：曾志超

印度疫情自4月起迅速延烧，死亡人数累计近28万人，英国医学期刊《柳叶刀》预期到8月1日死亡病例可能达百万例。一向被称为防疫模范生的台湾，5月起也急遽增加。纵然两地在疫情严重程度上，有相当的差异，惟台湾在疫情恶化的背景，却与印度有极为惊人的相近。

首先，二者都耽溺于过去的防疫表现：去年中第一波疫情袭击印度，9月达到高峰每日确诊人数逼近10万多例，莫迪政府实施最严格的封城与停工措施，疫情逐渐下滑，到了今年2月确诊人数压低至万人的水准。

印度对防疫成果感到自傲，并认为之前的管制过于严厉，开始放松管制且重启经济，不再强调戴口罩与社交距离。大型聚会成为常态，五个邦的地方选举持续举办，如火如荼展开大型竞选造势活动；10万人以上的球赛照常举办；恒河更举办300万人的宗教活动…使得疫情急遽升温。

台湾维持一年半的优良防疫成绩，受到国际高度肯定，国人生活除无法出境，几乎与发生COVID-19前无异，防疫规范视若无睹，各旅游胜地到处人满为患；母亲节大小餐厅座无虚席；3月疯妈祖百万人潮聚集；声色场所夜夜笙歌…。

人民松懈，政府更骄态毕露，逐渐忽略海外新型变异病毒的流窜，已具高传染率与前期无症状特性；也不在意其他地区屡屡验出台湾入境旅客确诊无症状感染的案例；拒绝大量筛检，甚至连机场地勤服务人员与医护人员也没有普筛，机组人员更在立委要求下，一再放宽居家检疫天数为三天，让无孔不入的病毒，已悄悄潜伏在社区中。疫情由零级迅速升级至第三级警戒，绝非偶然。

其次，疫苗策略错误：印度为全球最大的生产大国，每月可生产7-8000万剂冠病疫苗，然而国内却未积极施打疫苗，印度接受完整疫苗的人口仅占总人口的2%。而将疫苗用于疫苗外交，实施“疫苗友谊”（vaccine maitri）计划，自1月起供应给弱势国家，并提供给COVAX成员，直到3月印度疫情暴增，才宣布停止出口，转为国内优先施打。

台湾何尝不是如此，因疫情掌控得宜，而疏于布局疫苗。几乎将资源都押宝于自产疫苗，忽略国际疫苗的采购。去年10月东洋就宣布取得BioNTech冠病疫苗有条件授权书，后来却为之破局，其董事长林全表示，原本可采购3000万剂疫苗，不过卫福部只想采购两百万剂，导致谈判破裂。

更离谱的是，台湾难以取得疫苗，外交部四月却花费1650万美元（2197万新元），协助巴拉圭取得200万剂疫苗，几乎是台湾已取得31万剂的七倍；驻美代表萧美琴还说：“台湾对疫苗的需求因为之前的施打意愿不高，过去与美方的交涉重点主要放在为邦交国争取疫苗上。”根据政府的逻辑，维护邦交国的重要性，远高于台湾民众的健康。

最后，根本没有超前部署：印度未记取第一波教训，事先规划床位、医疗物资与设备，导致第二波来袭时，医疗体系呈现崩溃的状态。

台湾幸运的在疫情后期才爆发疫情，可借助各地区防疫经验，有充足的超前部署。然在确诊人数大增后，才发现台湾还是只有充足的8亿片口罩，根本缺乏对抗中期疫情的规划，不但病床吃紧，医师调度困难，连检验的能量也严重不足等。