缺水缺电缺疫苗 疫情飙升的520

作者：邱师仪

去年此时，台湾民众对于欧洲各国陷入冠病疫情记忆犹新，意大利、西班牙、英国染疫与死亡人数不断飙高，然后风水轮流转，轮到美国。

英美两强领袖约翰逊与特朗普分别染疫，让人见识到这场疫情与近20年前沙斯不一样，除了肆虐亚洲国家，对于先进一点“白人国家”也不客气。而台湾从沙斯流行后养成戴口罩与配合政府的好习惯开始，不管蓝绿如何角力，绝大部分民众都愿意“顺时中”。事实证明，一直到今年5月初，我们在边境阻绝病毒，都守得非常好。随着美国-中国大陆贸易与军事对立升高，台湾在国际的新定位，就是防疫模范生。

这个功劳当然会算在民进党、蔡英文与陈时中身上，当然也属于许多基层防疫人员。然而，“大意失荆州”是民进党几十年发展下来的问题所在，从党外一路打来，重论述、强宣传、善斗争，不管你喜不喜欢，年轻、中产与蓝领选民就是吃这一套。又国民党对中态度始终暧昧，民进党掌握对美与对中话语权，防疫防的好，内政却开始松散，宗教活动先紧后松，大规模绕境尽情群聚；缺电问题硬要说成藏电，中央把供电不稳推到中火无法全开身上，却不在乎中南部空污严重。然后今年旱灾各水库蓄水量撑不了几十天。

于是从五月20日开始，所有最坏情况都发生了。

新增确诊病例，从廿几例开始飙升，过了180例，马上就跳上300例，这时我们才意识到，台湾正式进入许多地区都相当恐惧的社区传染阶段。在疫情严峻之际，上星期台电人员按错按钮第一次无预警停电，执政党用尽各种宣传管道告诉你，不是缺电时又马上停第二次，蔡总统竟说“我也很难接受”，这次台电告诉你，夏季民生用电骤升真的是缺电了。在电表ＣＤ组被停几乎要让在家防疫却热到爆的民众夺门而出时，台电告诉你可能停第三次。

520蔡总统就职满一周年，台湾缺水、缺电、社区感染，也缺疫苗。现在染疫人数失控让医疗资源紧绷，双北染疫民众甚至进不了负压隔离病房，只能在家隔离。然而，民进党在颓势时，有个很坏习惯：就是不给批评。陈时中做得好、台美关系有进展，不管是哪种立场，大家多愿意给予肯定；但在疫情严峻之际缺水缺电，任何意见领袖在网路上的不同分析，就会被出征、被洗版。笔者不愿认为这是所谓1450的杰作，但不可讳言的，这是铁绿支持者的特质。

全世界没一个民主地区执政党应该被无条件拥护，我们可因中天对“威权”大陆不批评而批评中天，但也不该因为中天批评民进党而关掉中天。我们仍愿意支持辛苦的阿中部长领导抗疫，尤其争取广泛接种疫苗。但国际媒体报道，台湾疫苗接种率太低，是沦为如今窘境主因。如果今天这个批评从国民党或民众党而来，民进党的宣传部队会轻易接受吗？

我们不愿讪笑两周解除三级警戒的说法，但我们也不会要两周无预警停电两次梦魇；绝大部分台湾人本在认真过生活，当苏院长要大家收心的时候，他大概是向自己的行政团队在喊话。