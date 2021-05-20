以拖拜登陷窘境 华调停棋高一着

《星岛日报》社论

以巴武装冲突进入第二周，以色列滥炸加沙巴勒斯坦平民聚居地，造成逾220巴人死亡，当中近半数为妇孺，如此残害平民的行为，引起国际公愤。事件中另一受批评的是美国总统拜登，因美国力撑以色列空袭巴人平民区，又三度阻挠联合国发出不利以色列的联合声明，还拟向以国出售大批杀人武器，与他大力倡导的人权外交背道而驰。要敦促以巴止暴停火、保护平民生命，正担任联合国安理会轮值主席的中国，可以发挥更积极角色。

以巴爆发六年来最血腥武装冲突，巴勒斯坦激进组织哈马斯已向以色列发射逾3500枚火箭炮，造成以国12人死亡，以色列则疯狂轰炸加沙巴人聚居地，多所医院被炸、国际媒体云集的大楼也被摧毁，至少造成逾220名巴人死亡，当中近半数为妇孺。国际法专家指出，以色列军方和哈马斯都犯下严重战争罪行。

美撑恶行招议人权外交受挫

美欧在国际人权议题上一向扮演急先锋角色，然而，以巴武装冲突爆发逾一周，欧盟迟至本周二才召开紧急会议，且由于个别亲以色列国家的反对，欧盟未能发出声明呼吁以巴停火。

更受外界指责的是美国，因总统拜登偏袒以色列，支持轰炸巴人属自我防卫，还准备售予逾7亿美元（9亿3300万新元）武器，当中包括本次用来轰炸加沙的精准制导武器。在国际舆论压力下，拜登才微调姿态，在致电以色列总理内塔尼亚胡时，虽继续支持以色列，却首次要求以巴停火。

拜登在以巴问题上左支右绌，因给内塔尼亚胡摆了一道，被逼硬撑以色列。在以巴问题上，以色列一向依靠美国的偏袒和撑腰，上任总统特朗普更极度倾斜，将美国驻以色列大使馆由台拉维夫迁往耶路撒冷，等于承认以色列强占耶城作首都的行为，又停止金援巴勒斯坦。拜登今年初上任后，在国际间倡导人权外交，有意与以色列保持距离，并恢复援巴，图强化美国重视人道的形象，另亦试图从中东抽身，拟与以色列死敌伊朗重议限核协议，以集中遏制中国和俄罗斯。这些举动都对以色列强硬派内塔尼亚胡不利，因此他先是驱赶耶城巴人、又攻击耶城清真寺，大举滥炸巴人聚居地，激化冲突，除挽救他岌岌可危的政治地位外，并拖拜登落水，不容美国在以巴问题上抽身。

由于要顾及美国犹太选民的选票，又要维系犹太金主对民主党的支持，拜登在以巴冲突中必须贯彻美国的偏袒立场，因而被以色列牵着鼻子走，以致他用以打遏中俄的人权外交价值观，变得苍白无力。

中国角色中立可起积极作用

拜登若还要高举人权大旗，难免受到质疑，为何以色列滥炸巴人平民，造成近百妇孺死亡，美国不加谴责？为什么联合国要发出呼吁以巴停火及保护儿童的人道声明，美国却三道阻挠？为什么以色列长期抢占巴人领土、剥夺其公民权利，美国数十年来都予以纵容？为什么美国讲的国际人权，不适用于巴勒斯坦人？

美国过去几十年欲扮演以巴调停人的角色，但因其立场偏颇，难以达成一个让巴人心服的方案，加上其偏帮以色列强硬派，令以巴和议一再徒劳无功。故无论为了化解今次危机，抑或为以巴寻求长期和平方案，国际都不应再指望美国。

在本次危机中，中国表现积极，正推动以巴到中国进行谈判，此因中国现时正担任联合国安理会轮值主席，过去一周已三度召开紧急会议商讨化解以巴危机，可惜因美国阻挠而无果。由于中国与以色列有频繁政经交往，又与中东阿拉伯国家关系不俗，在该区亦没有重大利益，故立场中立和中肯，不失为以巴双方可信任的调停人。

美国及西方国家由于历史原因，在不少地缘政治议题上存有政治私利，反而不如中国般公正，中国若能善用这角色推动国际和平，也将有助进一步提高国际地位。