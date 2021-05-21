美国生气了 台湾还能不普筛吗

作者：苏伟硕

一连两天，彭博连发两篇报导批判台湾新冠防疫失误，毫不留情地指出防疫态度自满，是疫情爆发的根本原因。仅仅依靠边境管制和电子监控国民行踪，成功的防疫奇蹟，不仅确诊人数低到让外国媒体以开玩笑来形容，也让台湾政府屡屡以此做为世界卫生组织的敲门砖。政府更以“Taiwan Can Help”作为宣传口号，回应民间专家的批判。

特别在扩大筛检与入境普筛上，政府向来是以专业傲慢和网军霸凌镇压不同意见。疫苗採购上，疫情指挥中心以两岸敌对因素，否决採购所有中国大陆生产、投资的疫苗，导致本已即将签约的三千万剂德国製疫苗“弃单”，导致疫情爆发前，政府能够提供的疫苗少的可怜，这的确是防疫上的一大玩笑。

但是对美国而言，这是一个开不起的玩笑！首先从台积电持股来看，近八成是外资，外资中占比最大的是美股台积电ADR持股人。股权还只是获利问题，更大的问题是美国有高达六成五晶片要靠台积电代工。

五月初，美国商务部长雷蒙多才公开表示，将要求台积电提供更多车用晶片，以纾解美汽车工业晶片荒。要知道汽车是美国文化基础，在疫情肆虐的美国大陆，想保命人们更需要一台私家车躲避公共运输染疫风险。要是台湾政府没有把疫情控制住，让航空业和台积电能廿四小时不间断为美企生产关键晶片，绝对是危及美国国家安全的第一等大事，你说，美国能让陈时中在这事上开玩笑吗！

在第二任期的第一个就职周年日，蔡英文选择视察国军，而不举行庆祝典礼不是没有道理的。如果此时人民解放军狠心发动军事奇袭，双北疫情高涨之际，要保卫总统还真的得冒全军染疫战力瘫痪的风险。更该担心的是，如果继续坚持少筛少确诊的盖牌游戏，一旦印度变种病毒出柙，目前急就章的事后追缉，是无法压制疫情的。但一旦实施硬封城，要是影响到台积电晶片生产与运输，造成美国股灾的话，说不定会是美国政府来要台湾高官的人头了！

因此，不管是为了台湾人的命，还是为了高官人头，政府已没有道理不听梅约医院疫苗小组主任，也是病毒学家的格雷戈里・波兰劝告：“如果确诊了三百个病例，那麽社区中就有三千人染疫，只是他们不知道是谁而已！”

在社区中广泛筛检出所有感染者，必要时封城普筛，尽快补充足够全民接种疫苗数量，并尽快接种达全人口八成以上，是跑赢印度变种病毒的唯一生路。这株病毒就像神秘的孟加拉虎，当你看到牠的时候，就表示牠的嘴巴已咬上你的咽喉了！

天佑台湾，但前提是政府有普筛的能力和足够的疫苗！