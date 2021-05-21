中欧并非谁求谁 欧洲议会莫自嗨

来源：环球时报社评

欧洲议会星期四以压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案，该议案虽然决定不了中欧投资协定的最终命运，但它意味着欧洲议会将停止相关审议，而那是该协定走向生效需要经过的中间一环。

欧洲议会对恢复审议中欧投资协定所提出的条件是粗暴而狂妄的：它要求中国取消对欧盟机构和人员的制裁。而中国实施那些制裁是对欧盟制裁中国机构和人员的反制。

中国决无可能因受到欧洲议会的压力取消那些制裁，欧洲议会在通过的议案中表示，要把围绕中欧投资协定的讨论作为促使中国“改善人权保护”的杠杆，他们的这种意图必然遭到中方的抵制和蔑视。

中欧投资协定谈判历时7年，在双方已经完成谈判后欧洲议会跳出来捣乱，这是欧方无法完整遵守规则的一个缺陷，反映了欧盟作为经济伙伴有可能因为政治考虑横生枝节的不确定性。

然而中欧投资协定是高度互利的合作框架，并非欧方对中国的单方面照顾，中方在谈判过程中同样做出了重要让步，大量欧洲企业对这一协定顺利生效抱有很大期待。欧洲议会同时打击了那些企业的期望和抱负，它做出中国单方面急于通过该协定、欧方可以把冻结该协定作为惩罚中国武器的强势姿态，这是虚妄的自嗨，是对欧洲舆论的误导欺骗。

中国、除欧洲议会以外的其他欧盟机构以及更多的欧洲国家都愿意继续推动中欧投资协定生效，但欧洲现在的政治氛围很躁动，受美国的影响很大，出现了一些针对中国傲慢乃至敌意的舆论，这严重偏离了欧洲的真实利益。

中国这个时候不妨以静制动，让子弹多飞一会儿。我们一方面要坚守自己的原则，一方面应继续加强与欧洲理性力量的合作与互动，实际扩大双方经贸合作的空间，只要更多欧洲人真切意识到和中国合作的好处，欧洲议会就最终撑不住，输给欧盟内部的理性力量。

中欧投资协定毕竟符合欧盟的整体利益，契合欧盟战略自主的大方向。美国激化中西人权分歧，将新疆的事情搞成中西之间的大冲突，是出于华盛顿遏制中国崛起、维护自身霸权的战略野心。欧盟随美国起舞，毁掉它与中国最重要的经济合作协定，是割自己的肉补美国的肥。

拜登政府现在大搞人权外交，就是要最大限度地调动欧洲，把后者推向与中国冲突的一线。如果中欧投资协定长时间搁浅，那么自拜登上台以来，在对华经济方面搞出最大变量的就成了欧洲，而非美国，欧洲就是在用自己的牺牲成就美国的战略野心。

欧洲要增加自己在全球事务中的影响力，防止被边缘化，增强自己的实力、稳定发展势头最为关键，而不是在人权问题上跳的有多高。我们相信有悠久战略文化传统的欧洲人有能力在当今纷繁复杂的国际博弈中搞清楚这一点，不让某种偏激情绪最终主导自己的战略选择。

欧洲内部的一些激进情绪总要释放，注定要产生的干扰想躲也躲不开，那么就让中欧投资协定“好事多磨”吧。这期间中国与欧洲各国还可以通过双边努力做很多事情，中方更有资本不急不躁，保持一种积极但顺其自然的态度。