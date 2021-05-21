林郑“土地策略”潜藏“暗涌”

来源：星岛日报

近日特首战渐趋白热化。身兼全国政协副主席的前特首梁振英打破禁忌，公开评议现届政府的政策，提出在大榄郊野公园边陲地发展新居屋，又暗批林郑搁置他任内对发展郊野公园边陲地的研究。对此，林郑在周二作出反驳，将相关分歧形容为不同政府在土地供应方面採取的“不同策略”。 林郑指：“有时当届政府喜欢用一个被形容为‘揼石仔’的方法，逐块逐块土地研究；有一些政府，包括本届政府，认为要为长远谋划，必须开拓新的土地，不止是把单幅土地由一种用途变成另一种用途，因为最终都会没有土地，而且每一次改变用途也会令可以享用其原有用途的市民反对，甚至会很失望，无论大如郊野公园、小如地区内的休憩空间，这方面我都有亲身感受，因为我多年都是负责土地供应的工作。”

她认为：“大家的策略不同，效果亦有分别，并不存在快或慢的简单评估，最终是要看成效，而土地供应的成效往往并非一蹴而就，很多时都是‘前人种树、后人乘凉’，因为需要一段很长的时间开拓土地，所以单看某一个日子或某一个供应数字而作出结论，往往都是有偏颇。”

“明日大屿”还看下任特首

林郑上述说法中，所谓“揼石仔”策略，指的自然是梁振英的做法；而现届政府的“长远谋划”，则是她提出的“明日大屿愿景”。林郑提出这两种土地供应“策略”，言语之间明显是贬低“揼石仔”策略而抬高自己的“长远谋划”策略。

中央在推出《香港国安法》及《完善选举制度》两招后，香港的政治问题大抵已是尘埃落定，接下来的问题，是解决香港经济民生的深层次矛盾，而土地房屋政策是当中的重中之重，主管香港事务的中央港澳协调小组组长韩正，就两度公开提出要解决香港的土地房屋问题。梁振英及林郑在此问题上公开“过招”，亦是顺理成章。

不过，林郑提出的“明日大屿愿景”策略，是否真的如她所说高人一筹，在建制圈子却并无公论，反而潜藏着“暗涌”。有建制重量级人士表示，虽然立法会财委会去年底通过与“明日大屿”相关的五亿五千万元中部水域人工岛前期研究拨款申请，但建制圈子中对此计画并非没有质疑。第一，是“明日大屿”远水救不了近火，以香港的发展速度，二十年后都未知能否成事，而眼前的房屋问题不可能等二、三十年去解决。

第二，根据政府在二○一九年三月提出的成本估算，按二○一八年九月价格，“明日大屿”首阶段工程总造价初步粗略估算约为六千二百四十亿元，其中一千公顷交椅洲人工岛填海和基建工程造价约为二千五百六十亿元，相关造价还包括其他近岸填海工程、屯门内河码头发展以及若干道路和铁路工程，但未包括馀下的七百公顷填海。该建制高人质疑，如此高昂的成本是否用得其所，又认为当香港融入大湾区后，土地使用可以用更广阔的眼光，未必局限香港一隅。该高人估计，“明日大屿”最终能否成事，可能要视乎下任特首谁属。

