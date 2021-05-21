巴以冲突，中国到底站哪边?

来源：德国之声中文网

"你问我什么才是中国在巴以冲突里的国家利益？中东地区不要动荡！中国的发展需要一个和平稳定的国际大环境，中东局势动荡不仅仅影响当地人民的正常生活，也对世界稳定带来消极影响，不利于中国的和平发展。"在接受德国之声采访时，中东问题专家、中国国际问题研究所中东研究中心原主任李国富如此说道。

从官方层面上看，中国的态度首先是要求双方先停火。作为本月联合国安理会主席国，中国外长王毅在5月16日的会议上表示，中方希望双方首先能开展对话，在联合国相关决议、"两国方案"的基础上展开谈判。

中东动荡威胁中国贸易利益

中东地区对中国经济有着至关重要的作用。目前，中国进口原油大约一半来自于中东地区，天然气进口也有近20%来自这个区域。除了油气贸易，中国与欧洲之间的货物往来也高度依赖于途径中东地区的航道。李国富指出，巴以矛盾是中东局势的核心问题，"如果巴以矛盾不能全面、公正、长期地得到解决，必然导致地区动荡，这显然不利于中国和中东地区国家开展经济合作。"

在中东地区，中国不仅仅和众多穆斯林国家有着密切贸易联系，以色列更是中国重要的经贸、科技、文化等领域的合作伙伴。该国也是北京力推的"一带一路"项目的重要节点，中国正在以色列参与多个重要基建项目，其中包括从红海之滨的埃拉特港到地中海沿岸的阿什杜德港的铁路项目。完工后，这条铁路线有望成为苏伊士运河之外连接印度洋与地中海的新通道。不过，这项工程暂时处于搁置状态。

"暧昧"的中以经贸关系

根据中国商务部的最新数字，即便在疫情肆虐的2020年，中国与以色列之间的双边贸易额依然实现了18.8%的同比增长，达到了175.4亿美元的规模。而作为巴以冲突的另一方，巴勒斯坦与中国的双边贸易额虽然也在2020年实现了22.2%的同比增长，但是其总规模只有1.01亿。值得一提的是，中国与以色列的外贸互有进出口，但是巴勒斯坦对中国的出口额却几乎为零。

台湾暨南国际大学历史学系的中东问题专家包修平在接受德国之声专访时也同样指出，虽然在历次冲突中，中国在台面上一直声援巴勒斯坦，但是往往局限于口头层面，"最多曾经提供一些轻武器给'巴解组织'"；而由于近年来以色列官方在中国的媒体、高校扮演积极角色，中国有一部分舆论已经倒向了以色列一方。

中国和以色列的这些"暧昧关系"，让一些阿拉伯国家感到担忧。就在5月17日的中国外交部例行新闻发布会上，阿拉伯半岛电视台记者就诘问道：王毅外长在安理会的发言固然引发了阿拉伯国家的很大反响，"但也有观点认为中方并未明确批评以色列方面的行径……中方对以色列的(军事)行动持何立场？"

对此，中国外交部发言人赵立坚只是含糊地回应说："国际社会对此次(由王毅主持的)会议的反应总体是积极的，你提到的观点只是极少数。……中方强烈谴责针对平民的暴力行径，……以色列尤其要保持克制，切实遵守联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，制止针对穆斯林的暴力、威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状。"

台湾的中东问题学者包修平认为，短期内，中国不会在中东议题上扮演实质角色。"中国与中东的关系主要还是经贸层面，就是确保海湾地区的原油可以供应不绝，不受到中断。至于中东境内的族群冲突，中国会遵守国际法的不干预原则，强调中国是一个遵守国际秩序的大国，暗批美国在中东议题采取双重标准。"

借机抨击美国 抢占道德高地

事实上，中国借中东议题抨击美国，近期已远远超出了"暗批"的层面。在5月18日的外交部新闻发布会上，发言人赵立坚强烈谴责"美方非但不积极作为阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油。美方在安理会已陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。"他认为"国际社会对美国在巴以冲突中的所作所为深感失望……美国只问亲疏，不问立场，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人权当幌子吧？安理会已因美国反对无法就巴以冲突问题采取行动。"

赵立坚还说："没有比较就没有鉴别。中方在巴以冲突中坚持的是国际公平和道义。美国只在乎自己的利益，只问亲疏，不问立场。"

中国国际问题研究所的退休研究员李国富甚至认为，美国政府当前的做法并不一定符合美国的真正国家利益，而只是服务于某一个团体的利益。"拜登政府想要让美国重返世界领袖角色，可是现在这显得很苍白，难道世界需要这样的领导？作为同样倡导人权的欧洲而言，它会坐视巴勒斯坦的妇女儿童不断伤亡么？"

李国富还认为，中国在巴以问题中的国家利益和中国的当前姿态是完全一致的，"中国的利益其实现在是放在台面上的：需要和平稳定的环境。这种利益有根有据，从政治、道义、人道底线层面都是一致的。"他进一步指出，只要中国在国际舞台上坚持呼吁正义、切实去维护巴勒斯坦人的生命权，"这种态度是肯定能提升中国影响力的，而美国的影响力肯定会因此而受损。"