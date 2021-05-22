美国人对巴勒斯坦同情多了 全因特朗普过份亲以？

以色列和武装组织哈马斯的停火协议周五（21日）生效，但不代表以巴的世纪难题迎刃而解。当中扮演重要角色的美国政府与以色列的双边关系早已脱离冷战时期的战略考虑，加上国内民情近年亦有微妙变化，其亲以立场备受质疑。美国参议员桑德斯周四（20日）提出法案，要求白宫暂停对以色列销售军备，并抨击美国制炸弹摧毁加沙，以及杀害妇女和儿童。

5月10日加沙冲突爆发后，以色列的空袭已造成约230名巴勒斯坦平民死亡，当中更包括65名儿童。佛蒙特州联邦参议员桑德斯认为，“美国必须帮助以色列和巴勒斯坦人走向和平与繁荣的道路，惟此必须认真研究出售武器是否正途，还是仅会加剧冲突。”故桑德斯在参议院提出法案，望能阻止华府向以色列出售7.35亿美元的武器，以减低日后冲突的强度。但即使法案能在参众两院获逾半支持，总统拜登亦有权力将之否决，这变相更要两院以三分之二多数票通过，其门槛可谓难以逾越。

美军备助以色列滥杀无辜

虽然桑德斯仅提及军售问题，但其隐藏目标是要推动美以的特殊关系转向，以解救巴勒斯坦人的困苦。美国作为首个承认以色列立国的国家，自1948年起两国关系已非盟友般简单。以色列在军事上作为美国在中东的基石，不但每年可获约38亿美元的无条件援助，两国更在2016年签定总值380亿美元的国防合作备忘录。经贸上两国关系亦十分稳固，1985年签定自由贸易协议后，现时双边贸易总额每年亦接近500亿美元。

回溯特殊关系成为外交方针，是为旧日美苏冷战的大格局促成。冷战时期美国刻意扶植以色列，除了是因为后者是区内唯一的非阿拉伯民主国家，更因为上世纪50年代起区内反殖主义和反帝国主义风起云涌。以色列作为美方的代理人，不仅可以平衡当时黎巴嫩、约旦和巴勒斯坦等国的极端民族主义将美国的利益扫出中东，也可制衡苏联借叙利亚为跳版来扩张势力。但除了苏联因素外，以色列与周边国家濒生战争，亦为美国的武器提供了“测试场地”。同时，以色列作为华府的“白手套”，亦可协助美国调拨好些不容曝光的军事援助，包括尼加拉瓜和危地马拉的反政府亲美叛乱团体，以躲过国内民意监察。

“特殊关系”不合时宜

然而当下地缘政治局势，却用不着华府无条件支持以色列。首先，上世纪以埃及强人领袖纳萨为首的泛阿拉伯主义运动早已成为历史，现时区内除了伊朗这位弱小的挑战者，已不见有何政权仍高唱反对西方帝国主义的调子。其次则是经过美国多年的拉拢下，以色列早已并非孤立无援的国家，反而更先后与昔日的敌人化干戈为玉帛，埃及、约旦、阿联酋等国接连与以色列建交。最后在大国博弈上，俄罗斯和中国亦非正在追逐苏联旧日的外交目标，前者较积极的是捍卫叙利亚的老盟友巴沙尔不会倒台，后者大多只关注经济利益。故在此新环境下，美国无条件支持以色列不但金钱成本高昂，更或会反过来得罪国内选民。

虽说美国国内的犹太说客团体势力庞大，但近年民情对以巴冲突的看法却有微秒改变。据盖洛普3月公布的民调，尽管美国人对以色列好评仍徘徊在七成半，但对巴勒斯坦自治政府的好评却升至五成。与此同时，美国人同情和支持巴勒斯坦国的比率亦较2018年改善，两者分别升至两成半和五成二，反观美国人对以色列的同情度则有所下跌。虽然这民调亦有申明转变或许是民众不满特朗普政府与以色列总理内塔尼亚胡走得太近所致，未必然是趋势已成，但反过来看在桑德斯、奥卡西奥－科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等民主党进步派宣传下，声援巴勒斯坦的运动或许只是刚成气候。

诚然美以特殊关系延续逾半世纪，任何更迭亦会惹来建制内部极大反对，但在互联网时代的选民不但更容易接收中东政局的新闻，更不用依靠华府的敍事方式，例如“哈马斯是恐怖组织”来了解冲突的背景和因由，反倒是看到加沙、西岸等地惨绝人寰的种族隔离政策，而萌生同情之心。尽管以色列在美国坦护下已将巴勒斯坦国土肢解得七零八碎，但无条件支持以色列亦已渐成政治包袱，就像美国刚阻挠了联合国安理会商讨以巴冲突的丑态。故即使停火协议已签定，拜登政府也要反思“特殊关系”的必要性。

