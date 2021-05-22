随著疫情升温，台湾“防疫优等生”美誉开始受到外媒质疑，CNN指台湾“是因太过自满吗？”外媒也很重视台湾疫苗施打率过低，路透街访民众，多表示对台产疫苗没信心。台湾总统府发言人却在推特PO文，指责中国大陆干扰台湾取得疫苗，“坚持要我们买中国制造的”。疫情升温导致外宣失灵，民进党政府不思检讨，只会拿大陆当垫背，实在令人匪夷所思。

台湾防疫神话破功，不可讳言心防松懈是主因，更重要的是政府1年来过度的自信与自满。想当初新冠病毒变异时，若严守国门，全民展开普筛，解除两岸敌对意识，主动欢迎对岸提供疫苗，扩大台湾防疫网，岂会有今天？

这一年来，执政党以为台湾是“宝地”，陶醉于内外宣的擦脂抹粉，研发疫苗又落后他国，加上绿营内部扯后腿，坏了东洋药品公司采购BNT疫苗的先机，台湾防疫神话破功能怪谁？如今疫苗施打率落后印度，社区筛检付之闕如，负压隔离病房全无增补，一年来政府究竟做了什么？

总统府的说法更可笑，台湾买不到疫苗怪大陆，但别忘了，陈时中2月21日才说，我们确定到手的疫苗有1981万剂，若台产疫苗两厂各生产1000万剂，BNT谈成500万剂，疫苗最大值会到4500万剂。现在总统府是在哈罗吗？若非是打脸陈时中，就是政治操作，制造大骗局。

令人遗憾的是，外宣失灵，绿营却大打内宣战，将矛头指向在野党及大陆，甚至将媒体人拖下水，安上与陆唱和、唱衰台湾的罪名。

台湾人民素质高，一年来抗疫确实做得不错，但人会松懈，病毒不会。作为执政党，应懂得全岛同心一命，及时调整防疫政策。关键时刻还不断政治操作，迟早会被人民唾弃。

