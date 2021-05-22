疫情中的和平曙光 台湾政党的新任务

在总统蔡英文就职5周年之际，台湾正面临疫情发展的如火如荼，两岸关系则下探到不知伊于胡底景况，如果以找个正向思维想法出发，从红绿两方对“基于中华民国宪法的九二共识”（以下简称宪法九二共识）的反应来看，我们似乎可以见到未来两岸关系和缓发展的曙光。

当初国民党为打开两岸新路推出现阶段两岸政策报告，反对声浪首先出于该党内部。论者有认为此说“缅怀过去，了无新意”，更多人批评此是向民进党的对中政策靠拢。当初的这些评论是否合理？可以从红绿两边对“宪法九二共识”的态度加以检验。

首先是民进党。在疫情复燃之际，该党对传统九二共识的批评火力还是很密集的。例如当前总统马英九呼吁两岸执政当局可回归原汁原味的九二共识时，陆委会说，马倡议的九二共识，在北京当局的定义下，仅剩下中华人民共和国的一个中国原则内涵，因此台湾已翻过九二共识的历史一页，在野人士应尊重民意对相关政治主张的疑虑。行政院长苏贞昌也指出，所谓的九二共识已被中国大陆领导人定调为“一国两制台湾方案”，呼吁马英九不要再沉迷早被大陆否决的“九二共识”，强调“我们应该自立自强”。民进党更发出声明表示，今年3月份，据陆委会公布的民调，有高达74.9%的台湾人民不认同“一个中国”原则的九二共识，且北京当局早已说明“九二共识就是一国两制”，马英九仍假装没听到、持续漠视民意。

在这么密集炮火之外，民进党倒是对去年九月亮相的“宪法九二共识”，没有一个正式批评的立场。这个原因其实可以理解。毕竟蔡英文曾用冗长演说同时表达过这两个概念。在2016年总统就职演讲里，她说“1992年两岸两会秉持相互谅解、求同存异的政治思维，进行沟通协商，达成若干的共同认知与谅解，我尊重这个历史事实。”然后，她讲“政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务”。如果民进党连“宪法九二共识”都可以说成是一国两制的话，那蔡英文当初的演讲词不是在讲辛酸的吗？

至于中共方面，对“宪法九二共识”也是采取一个相当含蓄的立场。大陆国台办发言人马晓光最早说：我们注意到，中国国民党在9月6日全代会上提出了现阶段两岸政策报告。2005年以来，国共两党在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，加强交流合作，推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞福祉，取得了丰硕成果。事实已经反復证明，坚持好、维护好这个基础，两岸关系就能够和平稳定发展。如果改变甚至拋弃这个基础，两岸关系必然停滞甚至倒退。只是最近还有学者说：国民党出现消解或解构九二共识的动向，其“宪法论”转向突出“中华民国及中华民国宪法”，这与过去对此的“模糊化”做法相反，代表一种清晰化趋势。不利于双方达成政治互信以及在此基础上的政治互动。

国民党现阶段两岸政策报告里，具体主张第三项已然指出“基于中华民国宪法的九二共识，应用以延续两岸互动”，第四项则写道：“中国国民党数十年来坚决反对台湾独立”。而在中共方面，也早就提出“双方各自规定”说法。2012年，时任中共总书记胡锦涛说过“…大陆和台湾同属一个中国的事实没有改变。确认这一事实，符合两岸现行规定，应该是双方都可以做到的。”去年1月，大陆国台办发言人马晓光仍说“…两岸关系改善和发展的基础是坚持体现一个中国原则的‘九二共识’，这个共识是源自于双方各自规定，不是大陆单方面强加于臺湾的。”国民党只是把这个“两岸现行规定”在台湾的正式名称讲出来，那也就是中华民国宪法。如果中共不能同意的话，应该可以具体说说他们的“双方各自规定”正式名称为何。

“宪法九二共识”其实是在统独两端光谱中，切出一个台湾民意与中共都能接受的最大公约数。民进党当然不能代表台湾对两岸关系的主流民意。毕竟多数台湾人并不希望两岸关系越搞越坏，对此，邱太三主委当初能够上台，就是负有让两岸春暖花开的任务。令人遗憾的是，他当初上台的理由直到目前并未实现。

但正因为红绿双方对“宪法九二共识”没有正式批评的立场，所以我们对于未来能够出现一个两岸都能接受的新架构充满期待。我们其实并不期待蔡政府使用原汁原味的“基于中华民国宪法的九二共识”一词，但只要能够把握这个精神，不论是哪种共识，若能让台湾民意与中共都能接受，就是好共识。当然前提是，要先把这个主张推广到让大多数台湾人民了解。这是台湾有志维持两岸和平政党的任务，也是希望两岸共存共荣者共同的责任。

作者：杨颖超，台湾铭传大学通识教育中心助理教授